Войти
ЦАМТО

Франция передаст Украине еще 12 гаубиц CAESAR

395
0
-1
Французская артиллерийская установка Caesar
Французская артиллерийская установка Caesar.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle

ЦАМТО, 1 февраля. Франция передаст Украине еще 12 САУ CAESAR. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 31 января министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Во вторник в Париж прибыл с визитом глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"В свете нашей беседы с министром (обороны Украины) и разговора с президентом республики я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR", – сказал С.Лекорню на совместной пресс-конференции с А.Резниковым в Париже.

В среду, 1 февраля, С.Лекорню и А.Резников проведут встречу с руководством компании Nexter, производящей, в частности, артиллерийские установки CAESAR.

Как ранее сообщали в Минобороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 САУ CAESAR. Э.Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.

В феврале Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Мистраль (Mistral)
Компании
Nexter
Проекты
ЯО
Похожие новости
06.01.2023
МИД Франции считает, что поставки танков Киеву не сделают Париж соучастником конфликта
29.12.2022
Глава Минобороны Франции обсудил с Резниковым и Зеленским военную поддержку Украины
25.11.2022
Марин Ле Пен считает, что Франция должна прекратить вооружать Украину
21.11.2022
Министр ВС Франции признал, что получает вопросы от сограждан о разумности поставок Киеву
17.06.2022
Литва приобретет 18 самоходных гаубиц CAESAR Mk II
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:32
  • 43492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников