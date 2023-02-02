Франция передаст Украине еще 12 гаубиц CAESAR

ЦАМТО, 1 февраля. Франция передаст Украине еще 12 САУ CAESAR. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 31 января министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Во вторник в Париж прибыл с визитом глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"В свете нашей беседы с министром (обороны Украины) и разговора с президентом республики я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR", – сказал С.Лекорню на совместной пресс-конференции с А.Резниковым в Париже.

В среду, 1 февраля, С.Лекорню и А.Резников проведут встречу с руководством компании Nexter, производящей, в частности, артиллерийские установки CAESAR.

Как ранее сообщали в Минобороны Франции, Париж недавно направил Украине шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 САУ CAESAR. Э.Макрон сообщал, что Франция вместе с Данией работает над поставкой Украине еще шести гаубиц CAESAR. Французские СМИ передавали, что Украине были направлены переносные противотанковые ракетные комплексы "Мистраль" и "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.

В феврале Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC, отмечает агентство.