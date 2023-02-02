В США испытали беспилотник Eaglet, запущенный с борта другого беспилотника

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Беспилотный летательный аппарат, разработанный американской компанией General Atomics Aeronautical Systems, впервые совершил полет, будучи запущенным с другого БПЛА на испытательном полигоне Дагуэй, штат Юта.

Компания, которая является производителем БПЛА для армии США, назвала свое детище Eaglet, что можно перевести на русский язык как «Орленок».

«Орленок» был запущен с БПЛА повышенной дальности Gray Eagle («Серый орел»), принадлежащего армии США. Первый запуск этого дрона был осуществлён еще в декабре прошлого года, но эта информация была обнародована лишь вчера. Как говорят в компании-производителе, этот беспилотник был «задуман как недорогая, живучая беспилотная летательная система, которую можно запускать с «Серого орла», самолетов, вертолётов или наземных транспортных средств».

Армия рассматривает варианты как больших, так и малых Eaglet, чтобы использовать различные возможности на поле боя, от наведения на цель, разведки и наблюдения до обеспечения связи и каналов передачи данных.

Компания заявила, что Gray Eagle способен переносить Eaglet на тысячи километров, прежде чем запускать его.

Следующим шагом для «Орленка» является участие в других испытаниях для дальнейшего определения его потенциала, отметили в General Atomics.