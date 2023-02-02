El Pais: Испания планирует поставить Украине от четырех до шести танков Leopard

Как сообщило издание, окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 боевых машин, хранящихся около 10 лет в Сарагосе

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Испании планируют передать Украине в рамках первой поставки от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4. Об этом сообщила в среду газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 боевых машин, хранящихся около 10 лет в Сарагосе. Сейчас Минобороны Испании ведет переговоры о срочном восстановлении танков. Издание уточняет, что пока Германия объявила о передаче 14 машин "в качестве первого шага", Канада - четырех.

Газета пишет, что стоимость ремонта испанских танков Leopard может превысить полмиллиона евро за единицу. Предполагаемый срок восстановления танков - два с половиной месяца - совпадает с длительностью курса, разработанного армией королевства для обучения украинских танкистов. Оно будет проводиться в Национальном учебном центре в Сарагосе.

Как уточняет издание, Минобороны могло бы также поставить Киеву комплект запасных частей для Leopard. Поставку боеприпасов - 120-миллиметровых снарядов - реализовать сложнее, поскольку Испания их не производит, в результате пришлось бы прибегать к запасам армии королевства.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Мадрид может направить танки Киеву весной, однако точное количество боевых машин пока не уточнялось. 17 января глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверял, что правительство страны не рассматривает возможность передачи Киеву этих боевых машин. Уже на следующий день министр сказал, что соответствующее решение должно было принято совместно с союзниками королевства.

Летом 2022 года в испанской прессе появилась информация о том, что правительство страны изучает вопрос о возможной передаче Украине 10 танков Leopard. Тем не менее в августе власти Испании заявили, что машины находятся в плохом состоянии, поэтому пока не могут быть переданы Киеву.