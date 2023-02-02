Россия преподнесла себе лучший военный подарок, пишут СМИ

19FortyFive: ВМФ России получит военный корабль "Адмирал Головко" с гиперзвуковым оружием

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский флот получит "лучший" подарок — новейший военный корабль "Адмирал Головко", оснащенный гиперзвуковым оружием, пишет американское издание 19FortyFive.

"Когда фрегат окончательно вступит в строй, он станет одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России, поскольку техника этого класса вооружена крылатыми ракетными комплексами Калибр-НК и "Оникс", а также современными ЗРК "Полимен-Редут", — говорится в публикации.

Кроме того, как отметил автор статьи Питер Сучиу, фрегат будет нести гиперзвуковые ракеты "Циркон".

"Адмирал Головко" способен эффективно бороться как с кораблями, так и с подводными лодками и авиацией. Он сможет наносить удары по наземным и береговым объектам с расстояния свыше 1500 километров, а также развивать скорость до 29 узлов", — указывает обозреватель.

Фрегат "Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" уже несут службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. На "Адмирале Горшкове" проходили успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Адмирала Головко" назвали в честь выдающегося советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, бессменно командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.