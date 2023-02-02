Bloomberg: Британия, Италия и Япония создадут компанию по разработке нового истребителя

ЦАМТО, 1 февраля. Великобритания, Италия и Япония планируют до конца 2023 года учредить международную организацию для реализации проекта по созданию истребителя следующего поколения.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.

В начале декабря главы правительств Италии, Великобритании и Японии в совместном заявлении сообщили о заключении соглашения по созданию истребителя к 2035 году.

Ратификация созданного координационного органа парламентами трех стран запланирована на середину 2024 года.

Обсуждение продолжается, и сроки могут сдвинуться, поскольку трем сторонам предстоит решить ряд вопросов, включая место базирования организации и права собственности, отметили источники. В фокусе переговоров находится вопрос, будет ли Великобритания ведущим партнером проекта или три страны будут иметь равные доли собственности.

Параллельно с идеей международной организации продолжаются переговоры о создании совместного предприятия с целью заложить основу для коммерческих сделок с конца 2024 года.

Как ранее сообщала газета Corriere della Sera, будущий истребитель станет результатом слияния итало-британского проекта Tempest и японского F-X. Помимо итальянской группы Leonardo, участие в нем примут British Aerospace Systems и Mitsubishi.