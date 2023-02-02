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ЦАМТО

ВВС Швейцарии получили первые БЛА "Гермес-900 HFE"

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Источник изображения: Фото: newsd.admin.ch

ЦАМТО, 1 февраля. Агентство по оборонным закупкам и технологиям Швейцарии (Armasuisse) передало командованию ВВС страны первые два (из шести заказанных) разведывательных БЛА "Гермес-900 HFE" (Heavy Fuel Engine) компании Elbit Systems.

Об этом 30 января сообщило Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии.

Мероприятие состоялось примерно через девять месяцев после того, как Израиль передал БЛА Агентству Armasuisse. Управление военной авиации (MAA) предоставило все необходимые сертификаты для применения БЛА. Это означает, что теперь ВВС могут приступить к поэтапному вводу "Гермес-900 HFE" в боевой состав. Оставшиеся БЛА будут переданы до конца 2023 года.

Управление военной авиации предоставило свидетельство летной годности для БЛА после завершения в декабре 2022 года интенсивных наземных и летных испытаний двух доставленных в Швейцарию аппаратов.

БЛА с регистрационными номерами D-11 и D-14 с соответствующим оборудованием, включая наземные станции управления, датчики, логистическое и учебное оборудование, теперь переданы ВВС, которые, таким образом, могут начать применение новой системы.

Третий БЛА (р.н. D-16) был доставлен из Израиля в Швейцарию в октябре 2022 года. Он проходит испытания и должен быть передан ВВС к середине 2023 года. Одновременно Armasuisse совместно с Elbit проводит оценку и испытания других элементов системы в Израиле. Ожидается, что к концу 2023 года в Швейцарию доставят оставшиеся три БЛА, две наземные станции управления, датчики и логистическое оборудование. Как ожидается, применение БЛА по назначению начнется к середине 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Швейцарии заключило с компанией Elbit Systems контракт стоимостью около 250 млн. швейц. франков (256 млн. долл.) на закупку БЛА "Гермес-900" в ноябре 2015 года. В рамках проекта Aufklarungsdrohnensystems 15 (ADS-15) ВС Швейцарии должны быть поставлены шесть БЛА "Гермес-900", наземные станции управления, оборудование, тренажер и сопутствующие услуги. Общая потребность ВС Швейцарии составляет 15 БЛА.

Ввиду различных причин, включая технические проблемы, крушение одного из БЛА в ходе испытаний, увеличение сроков сертификации, пандемию COVID-19, сроки поставки БЛА были существенно сдвинуты. В связи с задержкой поставки БЛА Агентство Armasuisse применила к Elbit штрафные санкции. Кроме того, в ходе переговоров были согласованы дополнительные услуги (по всей видимости, бесплатно), включая сертификацию системы защиты от обледенения.

21 и 26 апреля 2022 года из Израиля в Швейцарию двумя партиями были доставлены первые два БЛА, две наземные станции управления, а также различные материалы и комплектующие для обслуживания и применения ADS-15. Испытания данных БЛА в Швейцарии начались в мае 2022 года.

ADS-15 представляет собой невооруженный разведывательный БЛА, который заменит применявшиеся до конца 2019 года разведывательные БЛА ADS-95. Планируемый срок службы ADS-15 составляет до 20 лет. БЛА может применяться для наблюдения за большими территориями, поиска, обнаружения целей, поддержки защиты важных объектов инфраструктуры и войск. БЛА может быть оснащен различными датчиками, включая ЭО/ИК камеры, РЛС с синтезированной апертурой, средства радиоэлектронной разведки. Комплекс можно использовать днем и ночью.

ADS-15 может применяться для управления действиями войск, включая корректировку огня. Потенциальными пользователями БЛА также являются гражданские структуры, полиция, спасательные службы и пограничная служба Швейцарии.

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Страны
Израиль
Швейцария
Продукция
Hermes 900
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
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