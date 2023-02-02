Ростех: комплексы "Корнет", "Вихрь" и "Атака" могут эффективно поражать танки Leopard

В госкорпорации пояснили, что западных машин, в отличие от российских, нет динамической защиты

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Немецкие танки Leopard 2, которые страны НАТО готовятся поставить Украине, обладают хорошей защитой, но могут быть эффективно поражены противотанковыми комплексами "Корнет", авиаракетами "Вихрь" и "Атака", а также 125-мм снарядами типа "Манго". Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

"Leopard 2 - современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя. Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения, в том числе таким как противотанковые ракетные комплексы "Корнет", - сказали в госкорпорации.

Там отметили, что у Leopard, в отличие от российских танков, нет динамической защиты, и поэтому им нечего противопоставить российским ракетам "Вихрь" и "Атака", с помощью которых авиация ВКС РФ успешно уничтожает бронетехнику ВСУ.

"Точно не выдержат немецкие танки и попадание 125-мм снаряда типа "Манго", причем не важно в какой проекции придется удар - что в лоб, что в борт - танк будет уничтожен. На вооружении российской армии стоят Т-90М "Прорыв" и другие современные танки, которые по ряду показателей превосходят Leopard и смогут дать им достойный отпор", - подчеркнули в Ростехе.

25 января правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца.

"Корнет" (по кодификации НАТО - AT-14 Spriggan) - противотанковый комплекс с управляемыми ракетами разработки Тульского конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"). Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Дальность стрельбы составляет от 100 до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.

Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 м/с, дальность применения - от 800 до 10 тыс. м. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 мм.

Противотанковая управляемая ракета "Атака" предназначена для поражения бронетехники, живой силы, ДОТов, объектов ПВО и вертолетов. Разработана в ОАО НПК "КБ Машиностроения", серийно производится на заводе имени В. А. Дегтярева. Максимальная скорость полета - 550 м/с, ракета отличается усиленной боевой частью.

Бронебойный подкалиберный танковый снаряд "Манго" калибра 125 мм предназначен для стрельбы по танкам, САУ и другим целям, имеющим мощную броневую защиту. В 2019 году был представлен снаряд "Манго-М" с увеличенными показателями бронепробиваемости.