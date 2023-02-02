Польша попытается сократить срок обучения украинцев на танках Leopard

Польский танк Leopard во время военных учений в Польше.

ВАРШАВА, 31 января — Польша намерена сократить время обучения украинских военных на танках Leopard 2 до пяти недель. Обучение будет проходить в центре, где украинских солдат планируют научить управлять западной техникой в условиях российской спецоперации.

В деревне Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, находится один из трех центров обучения Leopard в Европе — остальные два в Германии и Швейцарии.

Польские военные отказались подтвердить, где будут проходить подготовку украинские солдаты, но военные эксперты заявили, что наиболее вероятным местом является Свентошув.

"Возможно или даже вероятно, что обучение экипажей украинских танков Leopard 2 будет проходить в Свентошуве, но нельзя исключать и других мест", — сказал Якуб Павловский (Jakub Pawłowski), военный эксперт и заместитель главного редактора журнала Defence24.pl .

Коалиция западных сторонников Украины была сформирована в январе, чтобы предоставить Киеву танки Leopard немецкого производства, а 20 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска будут обучаться в Польше.

В учебном центре, оборудованном тренажерами, обучение могут пройти одновременно 14 экипажей по четыре человека в каждом. Обучение на Leopard — хваленом современном боевом танке, используемом многими странами — членами НАТО в Европе, — до сих пор занимало около 10 недель, но, по словам инструкторов, это время может быть сокращено до пяти.

"Если мы усилим подготовку за счет максимального увеличения числа инструкторов, оптимизации нашего времени и выходных, мы сможем подготовить целый экипаж за пять недель", — заявил агентству Reuters во вторник майор Мацей Банашиньский (Maciej Banaszyński), командир польского учебного центра Leopard.

"Танки Leopard — это танки третьего поколения. Их мобильность на разнообразной местности лучше по сравнению с российскими танками", — сказал прапорщик Лукаш Сетный (Łukasz Setny), старший инструктор Leopard.

"Российский танк — это все равно что новый Fiat 26p, а не подержанный Mercedes. Управлять старым Mercedes проще и комфортнее, чем новым Fiat 126p”, — сказал он.

Банашиньский отметил, что польские инструкторы проводят учебные курсы Leopard для экипажей танков и водителей. "Кроме того, сейчас мы проводим курсы для механиков танков Leopard”, — сказал он.

Единственный танк, который Украина до сих пор использовала против российских войск, был Т-72, унаследованный от бывшего Советского Союза. Но польские инструкторы Leopard сказали, что перейти с эксплуатации танков старого поколения на новое несложно.

Агнешка Пикулицкая-Вильчевская

Куба Стежицкий