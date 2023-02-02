Нетаньяху заявил об изучении Израилем других вариантов помощи Украине, помимо гуманитарной

Израильский премьер отметил, что Вашингтон забрал 250 тыс. боеприпасов, размещенных ранее на территории его государства, и передали Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Израиль изучает иные варианты предоставления помощи Украине, помимо оказания гуманитарной поддержки. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу СNN, которое было показано во вторник вечером.

"Я, определенно, изучаю это", - заявил он на соответствующий вопрос ведущего. При этом премьер отметил, что США забрали "250 тыс. боеприпасов, размещенных ранее" на территории Израиля. "США забрали значительную часть израильских боеприпасов и передали их Украине", - подчеркнул Нетаньяху.

"Это американское решение, все в порядке. У меня нет возражений", - указал он. Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что США в 2022 году достигли с Израилем соглашения о поставке на Украину артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм с американских складов, расположенных на территории еврейского государства.