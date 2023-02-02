Запад отказался предоставить Украине истребители. Они нужны им самим

Bloomberg: Запад говорит, что подготовка пилотов займет слишком много времени

США и страны ЕС заявили, что не будут поставлять Украине военные самолеты, несмотря на просьбы Зеленского, сообщает Bloomberg. По словам союзников Украины, это не имеет никакого смысла, так как подготовка пилотов истребителей занимает слишком много времени.

Ричард Браво

Наталья Дроздяк

США, Великобритания и Германия заявили, что не будут поставлять военные самолеты

Лондон говорит, что подготовка пилотов истребителей занимает слишком много времени

Крупнейшие союзники Украины заявили, что не будут посылать истребители в Киев, отклонив ключевую просьбу Владимира Зеленского в преддверии ожидаемой эскалации боевых действий.

Президент Джо Байден заявил в понедельник, что США не будут отправлять F-16 в Украину, присоединившись к Великобритании и Германии, которые также исключили возможность отправки своих военных истребителей.

Союзники Киева в последние недели увеличили поставки военной техники в попытке укрепить силы Украины в преддверии весеннего наступления, которое, как опасаются официальные лица, может планировать Россия. Ранее в этом месяце США, Германия и Великобритания пообещали поставить Украине тяжелые танки.

“Победа Украины без современных военно-воздушных сил едва ли мыслима, — написал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в Твиттере в минувшие выходные. — Вот почему нам срочно нужны западные истребители, такие как F-16 и F35, а также Eurofighter и Tornado. Давайте сделаем это вместе, дорогие союзники в Вашингтоне и Берлине”.

России не удалось добиться превосходства над Украиной в воздухе, отчасти потому, что она не инвестировала в другие направления развития, такие как обучение, системы наведения и командования и контроля, чтобы создать действительно надежные военно-воздушные силы, заявил маршал авиации Джонни Стрингер (Johnny Stringer), заместитель командующего Объединенным воздушным командованием НАТО, в интервью в конце прошлого года.

Несмотря на относительные успехи Украины в отражении российских воздушных атак, она могла бы извлечь выгоду из большего количества систем противовоздушной обороны для предотвращения дальнейших смертоносных обстрелов. F-16 могут сбивать крылатые ракеты, подобные тем, которые Россия запустила по гражданской инфраструктуре в последние месяцы.

Хотя всегда существует риск того, что Россия в конечном итоге может получить контроль над воздушным пространством Украины, Стрингер сказал, что использование украинскими вооруженными силами самолетов, а также систем класса “земля-воздух” и то, как им удается ими командовать, "дает значительную уверенность в том, что они смогут сохранить его за собой".

Великобритания заявила, что отправлять истребители на Украину нецелесообразно, хотя премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил своему кабинету министров во вторник, что Великобритания ускоряет свою поддержку раздираемой конфликтом нации.

“С точки зрения британских истребителей, это сложное оборудование, поэтому мы не думаем, что это практично”, — заявил журналистам во вторник представитель Сунака Макс Блейн (Max Blain), сославшись на время, необходимое для обучения использованию “очень сложных единиц оборудования”.

Бельгия также заявила, что не планирует отправлять на Украину никаких реактивных истребителей.

“Что касается поставок F-16, то этот вопрос не стоит на повестке дня”, — заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер (Ludivine Dedonder) в комментариях по электронной почте. По ее словам, истребители все еще находятся на вооружении бельгийской армии и используются для защиты воздушного пространства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.