СМИ: НАТО стремится к глобальному влиянию, втягивая Сеул в конфликт на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Сопом после совместной пресс-конференции в Министерстве обороны в Сеуле, Южная Корея, 31 января 2023 года.

По данным газеты Global Times, альянс во главе с США планирует еще больше взаимодействовать с восточно-азиатскими союзниками

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс стремится превратиться из регионального в глобальный военный блок и с этой целью пытается втянуть Республику Корея в российско-украинский конфликт. Такую точку зрения высказали в среду авторы китайской газеты Global Times.

"НАТО пытается затянуть Южную Корею поглубже в бездну российско-украинского конфликта, - говорится в редакционной статье издания. - Североатлантический альянс стремится превратиться из региональной организации в глобальную".

Как отмечают авторы, для того чтобы добиться этой цели, НАТО во главе с США планирует еще теснее взаимодействовать с восточно-азиатскими союзниками. "В итоге альянс прилагает максимальные усилия для работы со своими главными точками опоры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - с Сеулом и Токио", - пишут они.

В статье подчеркивается, что НАТО надеется организовать поставку южнокорейских вооружений Украине, чтобы "проверить, насколько тесно Сеул желает связать себя с альянсом, которым руководит Вашингтон". "Конечная задача, которую преследует эта организация, - поглубже запустить щупальца в АТР за счет своих региональных партнеров", - уточняется в ней.

По мнению авторов газеты, НАТО не интересует, какое оружие Республика Корея будет поставлять Киеву. "Что более важно, последует ли от Сеула жест согласия по оказанию поддержки. Иными словами, настойчивые призывы [генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса] Столтенберга, вероятнее всего, руководствуются скорее политическими, нежели военными мотивами", - говорится в статье.

"С точки зрения США, если Южная Корея будет вовлечена в вооруженный конфликт в Европе, это станет благовидным предлогом для НАТО вмешиваться во всевозможные споры и конфликты Восточной Азии, особенно под маской не более чем международной организации", - говорится в материале. Авторы напоминают, что южнокорейский президент Юн Сок Ёль поставил перед своей страной задачу - стать к 2027 году четвертым ведущим экспортером вооружений в мире.

"Южной Корее, которой движут экономические интересы, будет сложно действовать осторожно и медленно в вопросах, касающихся увеличения объема продаж вооружений, - пишут они. - Эксперты считают, что Сеул, исходя из собственных интересов, может не устоять перед давлением НАТО".

В статье подчеркивается, что такие опасные изменения на международной арене "поставят всю Европу на грань конфликта". В итоге, как отмечается, украинский кризис затянется, а трения между Россией и государствами - членами альянса станут еще более значительными.

"Запад постоянно твердит про "порядок, опирающийся на правила", которые, впрочем, могут легко меняться просто в угоду стратегическим интересам западных стран во главе с США, - уточняется в материале. - Нет никакой возможности говорить о каком-либо порядке. Это не только отразится на текущей ситуации, но и приведет к возникновению серьезных долгосрочных вызовов для всей системы правил в международных отношениях".

Выступая в Сеуле, Столтенберг заявлял, что американские средства расширенного сдерживания "выполняют важную задачу" в интересах союзников Вашингтона на фоне действий России, Китая и КНДР. Он предложил Республике Корея увеличить военную помощь Украине. МИД КНР выразил обеспокоенность по поводу активизации альянса в АТР, назвав это "попытками прорвать традиционную зону обороны в Азии".