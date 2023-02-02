В прибрежной зоне на Камчатке провели учения экипажи вертолетов Ка-29 ТОФ

Была отработана стрельба из пушки 2А42 вдоль линии побережья по условным движущимся целям

ТАСС, 1 февраля. Экипажи вертолетов Ка-29 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели на Камчатке учения с практическими стрельбами, уничтожив оборонительные позиции условного противника в прибрежной зоне. Об этом сообщила в среду пресс-служба флота.

"По легенде учения три экипажа транспортно-боевых вертолетов Ка-29 вылетели по заданному маршруту для поддержки подразделений морской пехоты ТОФ, высадившихся на необорудованное побережье и продвигающихся вглубь территории, на которой подразделения условного противника находятся в обороне. В ходе мероприятия боевой подготовки вертолеты выполнили упражнения со стрельбой неуправляемыми реактивными снарядами С-8, а также провели стрельбы из пулемета ГШГ калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи отработали стрельбу из пушки 2А42 вдоль линии побережья по условным движущимся целям. Целеуказания вертолетам были переданы авианаводчиками и сигналами специальных дымовых указателей.

Учения прошли в районе прибрежного полигона морской авиации ТОФ в восточной части полуострова Камчатка, в них были задействованы три вертолета.