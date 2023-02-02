Сроки утилизации стратегической АПЛ "Дмитрий Донской" еще не определили

Глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что даты будут зависеть от финансирования

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" будет утилизирован, сроки этого процесса еще не определены. Об этом ТАСС сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"В настоящее время подлодка "Дмитрий Донской" в ожидании утилизации, она будет находиться в Северодвинске вместе с двумя другими корпусами этого проекта", - сказал он.

По его словам, как и в случае с двумя другими субмаринами этого проекта, сроки утилизации зависят от финансирования.

В декабре 2022 года ТАСС сообщал, что "Дмитрий Донской" предполагается к выводу из состава ВМФ, в то время на лодке оставался технический экипаж. В сентябре ТАСС также сообщал, что подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ "Красноярск" и атомного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов".

"Дмитрий Донской" был спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав ВМФ 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием крейсера являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса "Булава". Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде.

Всего для ВМФ было построено шесть единиц проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две - "Архангельск" и "Северсталь" - выведены из состава флота и ожидают утилизации.

Одно время "Дмитрий Донской" был самым большим по размерениям (172 м в длину и 23 м в ширину - прим. ТАСС) подводным атомоходом в мире. Сейчас таким считается АПЛ спецназначения "Белгород".