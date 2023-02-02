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Устаревшие танки Challenger 1 британского производства могут быть отправлены вооруженным формированиям киевского марионеточного режима.

Как сообщает Telegram-канал блога bmpd со ссылкой на германское издание Handelsblatt, известный производитель бронетехники Rheinmetall предлагает выкупить боевые машины такого типа для ремонта и дальнейших поставок ВСУ.

Интересно, что у авторов этого предложения большие проблемы со знанием географии, так как они путают Оман со столицей Иордании - городом Амман. Именно на вооружении армии этого ближневосточного королевства долгое время находились Challenger 1, которых туда было поставлено более четырех сотен единиц. В начале этого года их полностью сняли с вооружения.

Как отмечает "РГ: русское оружие", если такая сделка будет реализована, то к концу 2023 года в "горячую точку" может быть переброшено "двухзначное количество" танков, выпускавшихся в 80-е годы.

Их боевая масса составляет 62 тонны. Вооружены 120-мм нарезными орудиями L11A5 с боекомплектом в 64 выстрела, двумя 7,62-мм пулеметами: спаренным и зенитным.

Система управления огнем имеет лазерный дальномер, баллистический вычислитель с датчиками учета параметров стрельбы, тепловизором.

Мощность двигателя - 1200 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 56 км/ч. Запас хода - 400 км. Экипаж - 4 человека.

Challenger 1 считались наименее удачными среди танков НАТО третьего поколения. Они принимали участие в операции против Ирака в 1991 году и буквально через несколько лет их стали заменять на более совершенные образцы.