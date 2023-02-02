За "красивым мифом" западная пропаганда скрыла прогнившую сущность Украины

JB Press: увольнения украинских коррупционеров могут сказаться на западной помощи Киеву

Западная пропаганда создала "красивый миф" о непогрешимой Украине, пишет экс-мэр Токио Ёити Масудзоэ в статье для JB Press. Эти иллюзии нужно отбросить. Украина страшно поражена коррупцией, а с началом конфликта эта проблема только усилилась.

Ёити Масудзоэ

Прошло одиннадцать месяцев с момента начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Однако перспектив прекращения огня пока не просматривается. Этот военный конфликт, вероятно, будет расширяться.

Западные страны одна за одной обещают Украине основные боевые танки

25 января канцлер Германии Шольц заявил, что Берлин предоставит Украине 14 танков немецкого производства Leopard 2A6 – это одна из самых сильных машин подобного рода в мире, многие европейские государства её используют. Если какая-либо страна-импортер хочет отправить эти танки на Украину, ей необходимо одобрение производителя, то есть Германии.

Польша быстро заявила о своем намерении осуществить поставки, но Германия отнеслась к этому с осторожностью. С одной стороны, немцы опасались, что отправка такой техники приведет к эскалации, а с другой – многие граждане Германии, помня о Второй мировой войне, развязанной нацистским режимом, были против поставок оружия другим государствам.

Однако под сильным давлением США, Великобритании, Польши и стран Балтии администрация Шольца была вынуждена принять сложное решение, чтобы не нарушить единство НАТО.

Министерство обороны Германии рассматривает возможность предоставления Украине вместе с другими странами-обладателями в общей сложности до 88 танков, которые могут составить два танковых батальона. Но для этого потребуется весьма длительная подготовка: обучение, полная комплектация и отлаживание машин и т.д. По некоторым оценкам, на все это может уйти больше трех месяцев.

Великобритания тоже приняла решение предоставить Украине 14 основных боевых танков Challenger 2. Кроме того, президент Байден объявил 25 января, что США предоставят Украине 31 основной боевой танк М1 Abrams. Развертывание американской техники займет больше, чем несколько месяцев – вплоть до года. Важно, что в отличие от дизельного Leopard 2, газотурбинные двигатели М1 Abrams требуют реактивного топлива, что сильно затрудняет его эксплуатацию на Украине.

Франция также рассматривает возможность поставки основного боевого танка Leclerc в дополнение к легкому колесному танку АМХ-10RC, который она уже решила отправить Украине.

Общее количество британских, американских и немецких основных боевых танков составит 133 единицы. Если их правильно развернуть, это может серьезно повлиять на ситуацию на поле боя. Неудивительно, что Россия с яростью обрушилась на это решение Запада, назвав его "вопиющей провокацией". <…>

Вслед за танками, президент Зеленский планирует запросить у Запада ракеты большой дальности и истребители. Военный конфликт на Украине явно расширяется. Какой сценарий прекращения огня видит НАТО? Сейчас в действиях альянса просматривается только сценарии эскалации боевых действий.

Шокирующая коррумпированность украинских чиновников

21 января заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Лозинский был отправлен в отставку. Утверждается, что он получил взятку в размере 400 тысяч долларов в обмен на повышение цены контракта на закупку оборудования для производства электроэнергии и отопления и получение денег для оплаты работы подрядчика.

Также 24 января на Украине ушли в отставку многие высокопоставленные государственные чиновники. Их уволили за коррупцию, и, прежде всего, за взяточничество. Это просто выходит за рамки здравого смысла: в разгар военного конфликта с Россией на Украине буквально свирепствует неконтролируемая коррупция! Должно быть, большинство людей в мире восприняли эту новость с огромным удивлением, так как западная и украинская пропаганды распространяли "красивый миф" о том, что украинский народ стойко терпит все лишения и дружно сражается с "врагом". Но на самом деле коррупция – это проблема номер один в стране.

Приведем здесь список уволенных по обвинениям в коррупции высших должностных лиц Украины. Он впечатляет.

Первый в нем – заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Его обвинили во владении несколькими дорогими внедорожниками. Эти машины были предоставлены американскими автопроизводителями для эвакуации жителей из районов боевых действий.

Далее идет заместитель министра обороны Украины по тылу Вячеслав Шаповалов, который якобы закупал продукты питания для армии по ценам значительно выше розничных. Поскольку в качестве контрагента выступала совершенно неизвестная продовольственная компания, чиновника подозревается во взяточничестве.

В том же подозревают и министра обороны Алексея Резникова.

Уволен также заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Он провел десять дней в Испании со своей семьей в канун Нового года. Это произошло на фоне жестких ограничений на выезд с Украины, которые действуют для всех взрослых мужчин.

Также были отправлены в отставку заместители министра развития общин и территорий Иван Лукерья и Вячеслав Негода, заместитель министра социальной политики Виталий Мужченко, а также губернаторы Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской областей

Коррупционная сущность Украины может дать значительную фору России

Если посмотреть на Глобальный индекс восприятия коррупции за 2021 год, ежегодно подготавливаемый международной организацией Тransparency International на основе масштабных исследований и опросов, то среди 180 оцениваемых стран самой "чистой" в смысле коррупции является Новая Зеландия, за ней следуют Финляндия и Дания. Япония идет на 18 месте. Германия занимает 10 место, Великобритания — 11-е, Канада — 13-е, Франция — 22-е, США — 27-е, Италия — 42-е.

Последнее 180-е место занимает Южный Судан. Украина занимала в 2021 году в этом рейтинге 122-е место, недалеко от нее оказалась и Россия. Это показывает, что в обеих странах коррупция развилась до значительных масштабов. Корни этого явления уходят в существовавшие в обоих государствах ранее коммунистические режимы. Тогда, вопреки лозунгу "Все люди равны", богатство было сосредоточено в руках власть имущих, а взятки регулярно использовались сверху донизу. В таких обществах жили и русские, и украинцы, и даже после распада Советского Союза это наследие до сих пор сохраняется.

Но с началом военного конфликта ситуация с коррупцией на Украине сильно обострилось.

Олигархи монополизируют богатство на Украине

В процессе распада Советского Союза государственные предприятия на Украине были приватизированы. Это привело к ситуации, при которой богатство было сосредоточено в руках нескольких олигархов (богатых бизнесменов, обладающих политическим влиянием).

Например, донецкий миллиардер Ринат Ахметов был самым богатым человеком на Украине, владея металлургическим заводом "Азовсталь" в Мариуполе и другими активами. По состоянию на январь 2022 года стоимость его активов составляла 13,7 миллиарда долларов.

Известны также проамериканский олигарх Игорь Коломойский и "шоколадный король" экс-президент Петр Порошенко.

Кроме того, "газовая королева" Юлия Тимошенко, которая вошла в политику, прославившись как Жанна д’Арк времен Оранжевой революции (2004 год), и даже стала премьер-министром, до сих пор является признанным коррумпированным олигархом в газовой сфере.

Не только олигархи, но и практически все социальные слои в стране, и прежде всего бюрократия, страшно поражены коррупцией. Слабость государственного аппарата и управления обостряют ситуацию.

Это привело к стагнации экономики и сделало Украину одной из беднейших стран Европы. Украинский военный конфликт уничтожил многие активы олигархов. Но в результате этого коррупция не только не прекратилась, а стала еще более распространенной. Не случайно многие из арестованных коррупционеров связаны с армией.

Такая коррумпированная страна, как Украина, не может вступить в ЕС. Искоренение этого явления является важнейшим условием членства в Европейском Союзе. И еще неизвестно, ослабит ли украинский конфликт в конечном счете украинских олигархов, или приведет к еще большему разгулу коррупции в стране с ослабленными военным конфликтом институтами власти.

Сын Байдена также имел свои интересы на Украине

Байден был вице-президентом при администрации Обамы, и есть подозрения, что он и его сын Хантер имели свои глубокие интересы на Украине.

В 2014 году Хантер неожиданно стал членом совета директоров украинской газовой компании "Бурисма". Но вскоре выяснилось, что эта компания широко использовала подкуп государственных лиц, чтобы уклониться от прокурорских расследований. В октябре 2020 года Сенат США подготовил доклад, в котором упоминаются "предполагаемые конфликты интересов семейства Байденов" по ​​этому вопросу. Теперь, с учетом республиканского большинства в палате представителей, сформировавшегося после промежуточных выборов, вполне можно ожидать того, что этот опасный для президента США вопрос может быть возвращен к жизни.

Недавнее увольнение ряда высокопоставленных чиновников украинского правительства из-за коррупции может помешать и даже несколько затормозить поддержку Киева со стороны Запада. Ведь помощь Украине финансируется за счет налогов граждан западных стран. Из-за украинского конфликта на Западе резко выросли коммунальные платежи и цены на продукты питания. Для многих жителей Запада наступили тяжелые времена. В этих условиях вполне естественным становится рост возмущения простых людей тем, что, согласно имеющимся сообщениям, власть имущие как на Западе, так и в Киеве могли использовать часть направленной помощи для личной выгоды. Это уже не просто разговоры об "усталости" от Украины, а нечто гораздо более серьезное.

Если около 25% налогов западных граждан, направляемых Киеву, используются для взяточничества и "откатов", то неудивительно, что люди требуют сократить эти суммы как раз на 25%.

Естественно, что Россия подвергается повсюду на Западе осуждению. Но вместе с тем, всем нам следует отбросить иллюзии, что, мол, "Украина непогрешима и на 100% являет собой сплошное добро". Эта страна является столь же, если еще не более коррумпированной, чем Россия. Нам следует всегда помнить, что Украина – это огромное прогнившее государство.

Даже при том, что эта страна получает столь значительную западную военную помощь, существует высокая вероятность того, что взяточничество в ней широко осуществляется за кулисами. Однако украинская коррупция не беспокоит военно-промышленный комплекс США. Почему? Потому что он наживает баснословные прибыли на поставках оружия Украине и использовании ее как бесплатного реального полигона для тестирования и доводки американской боевой техники. А для президента Байдена тоже удобно прикрываться "ничего незнанием" о страшной коррупции на Украине, отговариваясь тем, что, мол, американские солдаты прямо на поле боя там не воюют, и не проливается ни одной капли американской крови.

Ситуация напоминает сказку, в которой умные и хитрые енот (Россия) и лисица (Украина) пытаются обмануть друг друга с помощью хитрости.

Мне жаль тех японцев, которые по своей наивности верят на 100% только тому, что говорит им лисица (Украина). Так наша страна не может уверенно существовать в международном сообществе, в котором действует незыблемое правило "сильный побеждает слабого".

Нам следует об этом помнить всегда.