Эпитафия для "Леопарда": сожжен русским роботом "Маркер" среди регионов РФ

Figaro: перед тем, как уничтожить танк страны НАТО, российский робот найдет его "портрет"

Заранее объявленное боевое крещение российских противотанковых роботов здорово волнует ВСУ, да и западных производителей танков тоже, сообщает Figaro. Главное для боевого беспилотника "Маркер" опознать вражеский танк по специальному каталогу. А дальше — работает как Шварценеггер из фильма.

В феврале действующая в Донбассе российская армия начнет применять четыре беспилотных наземных транспортных средства, вооруженных противотанковыми ракетами. Этот зрелищный ход может смазать пропагандистский эффект от поставки немецких, американских и британских танков Киеву.

Танки против роботов? Этот ответ России на отправку западных танков на Украину попахивает научной фантастикой. 29 января в своем Telegram-канале бывший вице-премьер России и руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о прибытии на Донбасс в феврале четырех наземных противотанковых беспилотников "Маркер", которые скоро получат свое "боевое крещение" на Украине в боях против западных тяжелых танков, которые вскоре прибудут в Киев.

"Беспилотные наземные транспортные средства"

"Четыре беспилотника „Маркер“ будут отправлены в Донбасс", — написал в соцсети Дмитрий Рогозин, в свое время выпавшим из фавора за неудачи и ныне возглавляющий загадочную группу военных советников, действующую на Украине. Уже 26 января в интервью российскому агентству "РИА Новости" он рассказал о будущей дислокации, которая, по его словам, позволит России "уничтожать" новые западные танки.

Его заявление прозвучало через день после того, как канцлер Олаф Шольц, заручившись обещанием президента Джо Байдена сделать то же самое, дал зеленый свет на поставку на Украину немецких танков Leopard 2. (Американские танки Abrams пока только обещаны.) Это решение резко осудил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который тут же пообещал, что эти танки будут сожжены, как и использовавшиеся Украиной тысячи танков прежде.

Сожжены... роботами?

Слово "робот", несомненно, здесь не подходит. "Речь идет об экспериментальных образцах, сухопутная военная робототехника в России, как и везде, еще не готова участвовать в бою самостоятельно. На самом деле они не имеют ничего общего с роботами. Это дистанционно управляемые аппараты", — предупреждает Марк Шассилан, эксперт по наземным системам вооружения, который уточняет: "Воздушные и подводные дроны работают в свойственной им среде, то есть в воздухе или воде, в то время как земная среда невероятно сложна".

Таким образом, "Маркеры" представляют собой относительно легкие беспилотные бронированные машины с шестью колесами или гусеницами, вес которых составляет около 3 тонн против более 40 тонн у тяжелого танка, оснащенные в своем боевом варианте пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетами. Этот наземный беспилотник может управляться дистанционно или... работать в автономном режиме благодаря использованию искусственного интеллекта, заявили его конструкторы — компания Android Technology и Фонд перспективных исследований, российский аналог Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США — которые немного пафосно говорят о применении технологии "искусственной нейронной сети".

"Всегда будут нужны два оператора, первый для мобильности, второй для системы вооружения. Датчики и алгоритмы, обрабатывающие полученную информацию, на сегодняшний день не позволяют наземным дронам выбирать свой маршрут и распознавать препятствия. Они не могут самостоятельно принимать решения", — отмечает Марк Шассилан, для которого эти беспилотные аппараты предназначены прежде всего для того, чтобы играть в "стражей" или "фрилансеров": "Вы хотите защитить объект, они выучат наизусть, как это сделать. Они умеют идти по своим следам, но и только". Именно в подобного рода учениях "Маркер" был применен впервые, в 2021 году на российском космодроме "Восточный".

"Абрамсы" сожгут за портретное сходство

Помимо вопроса об их предполагаемой автономности, эти дистанционно управляемые аппараты перед тем, как что-нибудь уничтожить, сверятся с электронным каталогом, содержащим стандартные изображения их целей с визуальной или инфракрасной сигнатурой. "Как только начнутся поставки танков Abrams и Leopard, „Маркер“ получит соответствующее электронную картинку этой новой техники и сможет автоматически поражать их противотанковыми управляемыми ракетами", — похвастался Дмитрий Рогозин "РИА Новости".

"Допустим, он заметил на линии соприкосновения Т-64 [украинский танк советского производства], бронетранспортер и иностранную технику. Робот самостоятельно выбирает цель по приоритету", — уточняет Дмитрий Рогозин. Но и здесь трудно увидеть что-либо, кроме медийной реакции на сообщения о предстоящих поставках западных тяжелых танков из Берлина, Вашингтона и Лондона.

При этом интерес к развертыванию этих наземных беспилотников не маленький, но интерес, прежде всего, экспериментальный. "На данный момент от „Маркеров“ не ждут тактических изменений, но русские учатся на ходу. Эту технику лучше испытать на реальном поле боя, чем на полигоне мирного времени", — поясняет эксперт. Таким образом, параллельно с коммуникационными усилиями нужно рассматривать это будущее развертывание как инвестиции. "Наземные беспилотники — это в первую очередь демонстрация силы. Однако к ним не следует относиться легкомысленно [...] Между Россией, Китаем и США уже идет гонка вооружений, поскольку они разрабатывают роботов для будущих войн", — отмечал эксперт Кристиан А. Андерссон в статье от 2021 года. Уже в 2016 году русские задействовали в Сирии наземные беспилотники "Уран-9", противоминные "Уран-6" и противопожарные "Уран-14". Отзывы были довольно негативными, как с точки зрения надежности, так и мобильности, но для них это была возможность учиться.

Как минимум одно можно сказать наверняка, российские "Маркеры" не смогут "сжечь" танки Leopard, Challenger и Abrams, когда они появятся на поле боя. Для россиян проблема в другом. Помимо развертывания нового боевого танка "Армата", еще официально не состоящего на вооружении российских войск и подразделения которого можно пересчитать по пальцам, русские прежде всего должны научиться координировать действия танков Ту-72, Ту-80, Ту-90, их мобильной и буксируемой артиллерии, боевых вертолетов Ми-28 и Ка-52, боевых самолетов Су-25 и их дронов-смертников "Ланцет". Нужно массой и числом задавить более продвинутые западные технологии. Одновременно украинцы столкнутся с проблемами, когда они окажутся лицом к лицу с техникой самого разного происхождения, да еще и сложной в управлении. И здесь мы видим очень опасную ситуацию, далекую от коммуникации и фантастических романов.

Алексис Фертчак (Alexis Fertchak)

Комментарии читателей:

Oskar Lafontaine

Все, что до сих пор строят русские, ни хрена не работает, в том числе и их танки. Что касается противотанковых роботов, то у русских недостаточно полупроводников, чтобы иметь возможность оснастить ими более нескольких десятков аппаратов, а "детали" этих противотанковых дронов еще не до конца разработаны. Будем надеяться, что "дьявол кроется в деталях" и чипы-микросхемы им придется вытаскивать из западных стиральных машин.

Astrolabe12

Ход военных действий разворачивается, причем не в пользу прежнего фаворита...

anonyme 64515

Как минимум 1500 украинских танков уничтожены русскими. Вот почему они просят еще у НАТО. Имей украинцы 1500 танков, им не нужно было бы просить больше, тем более новых, сложных, которыми они не умеют управлять. Эти поставки танков устраивают всех: украинцев для обновления своих арсеналов, Запад — для тестирования техники и боевых стратегий на людях, а россиян для испытания новых средств обороны, таких как дистанционно управляемые дроны с искусственным интеллектом. Поскольку украинские танки похожи на российские танки, возникает некоторая путаница. В то время как у западных танков другое "лицо". Но в итоге выигрывают в основном... торговцы оружием. Война в Испании послужила прелюдией ко 2-й мировой войне, война на Украине — к 3-й. Добро пожаловать в ад.

Mayec

Не эти четыре робота изменят ситуацию в ближайшие месяцы. С другой стороны, фантастическая коммуникационная ошибка Запада, отправляющего немецкие танки против России, явно символична для русских. Они бы еще свастики нарисовали! Очевидно, что это очень укрепляет рейтинг Путина внутри страны! На что надеются в Германии? Что бронетехника, раскрашенная и покрытая железными крестами — символами германских вооруженных сил вчера и сегодня — проедет по нашим городам и селам? Мы помним, чем это закончилось в свое время. Они что, не помнят, кто взял Берлин?... Каждый вписывает свое имя в Историю по-своему. Сама Германия прекрасно понимает, что Берлин не имеет ни морального, ни юридического, ни этического права предоставлять бронетехнику и танки для убийства русских.

Noemie Albert

Я уже говорил здесь, что бои на Украине, как в своё время бои в Испании, являются прелюдией к мировой войне. Сейчас такие же предпосылки: конфликт между двумя коалициями! В то время между Осью (Германия, Италия и Япония) и западными демократиями. А сегодня между лагерем Зла (Россия, Белоруссия и Китай) и Западом. Сама судьба дает нам полигон для испытания техники и стратегий. И, наконец, как и в Испании, мы видим сегодня кучу наивных лозунгов и деклараций.

enreve

Особенно важно знать, куда делись 1500 тяжелых танков, которые были у Украины... Если они все были уничтожены Россией, это означает, что новые быстро постигнет та же участь. Так все уничтожены? Или сколько-то осталось?

José Fonte

Автор старается доказать, что современная техника у русских часто предназначена для пропагандистских целей и состоит из экспериментальных образцов, выпущенных в нескольких экземплярах. Дай-то бог...