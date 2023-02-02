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ТАСС

США намерены в годовщину СВО подтвердить, что продолжат оказывать помощь Киеву

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Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон очень хотел, чтобы боевые действия завершились

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов намерена подтвердить, что Запад продолжит предоставлять Украине необходимую помощь в предстоящую годовщину начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом сообщил во вторник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили о том, как США намерены отреагировать на годовщину начала СВО. "Вы обязательно услышите больше от нас в связи с годовщиной, я не хочу забегать слишком далеко вперед, но можно с уверенностью предположить, что администрация [США] будет говорить в годовщину о нескольких моментах. Во-первых, о поддержке, которую мы оказывали сами и о том, что мы помогли миру выступить в поддержку Украины", - ответил представитель СНБ. По его словам, американские власти укажут на "важность продолжать эту поддержку" в связи с обстановкой на поле боя, чтобы "убедиться, что Украина готова не только эффективнее защищаться, когда погода станет лучше, но и перейти в наступление, где и когда это будет необходимо". "Я думаю, что вы также услышите от нас о том, как важна эта поддержка, как важно продолжать эту поддержку", - добавил Кирби.

Американские власти, сказал он, также будут утверждать, что Россия не достигла своих стратегических целей на Украине. "Мы бы очень хотели, чтобы годовщины вообще не было. Я имею в виду, чтобы боевые действия завершились. Но очевидно, что это весьма маловероятно", - сказал Кирби. Он не стал отвечать на вопрос, рассматривает ли президент США Джо Байден возможность отправиться в Европу в конце февраля.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей народных республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение Москвы начал поэтапно вводить против РФ многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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