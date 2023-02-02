В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2

Traffic News: новейший российский танк "Армата" превосходит Leopard 2 по всем параметрам

Новейший российский танк Т-14, несомненно, победит немецкого "Леопарда" на дальней дистанции, пишет Traffic News. Он превосходит оппонента по всем характеристикам и бросает вызов традиционной концепции танка.

Leopard 2 на Украине, а Россия тем временем задействует новейшие танки

Немецкий Leopard 2 внезапно оказался в центре внимания, но также появилась информация о новейших российских танках.

Leopard 2 — это "бестселлер": более двух тысяч единиц находится на вооружении в 21 стране, включая Германию. Украина, где проходит российская СВО, требовала предоставить ей танки. Варшава и другие пытались отреагировать на это, но Берлин не решался пойти на такой шаг.

Наконец, 25 января 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц выступил в Бундестаге с речью, в которой заявил, что Украине будет предоставлено 14 танков Leopard 2A6 и что это смогут сделать и другие государства, у которых есть эти машины.

Польша и Финляндия уже объявили, что направят Киеву свои Leopard. Норвегия, Испания и Португалия рассматривают возможность их передачи (по состоянию на 26 января).

Американский телеканал ABC сообщил, что 12 стран в общей сложности предоставят сто единиц. Естественно, Россия категорически против такой меры.

19 января 2023 года Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет, показывающий, что Москва рассматривает возможность введения на Украину основных боевых танков Т-14. В конце декабря 2022 года по крайней мере два Т-14 были замечены на спутниковых снимках учебного полигона на юге России, который стал плацдармом для наступления в феврале прошлого года.

Окажет ли противостояние между самым продаваемым на Западе танком Leopard 2 и самым современным российским танком Т-14 влияние на военную ситуацию?

Внутри Т-14 — как на космическом корабле!

Т-14 — новейший российский танк, который поразил Запад. Его продемонстрировали на параде в День Победы 9 мая 2015 года.

"Я уже ездил на Т-72 и Т-90, но в Т-14 полностью теряется ощущение танка. Как будто находишься на космическом корабле в окружении мониторов, на которые выводится вся информация с датчиков", — рассказывает инженер-конструктор группы разработчиков Т-14 компании "Уралвагонзавод" Денис Мякенский.

Т-14 — это полное обновление традиционной концепции танка. Башня у него необитаемая, а обзор доверили датчикам и камерам. Командир, наводчик и пилот размещаются в ряд в хорошо защищенном корпусе.

Датчики и камеры выводят информацию на мониторы, благодаря которым можно следить за окружающей обстановкой, а управление огнем из башни осуществляется с помощью планшетов и панелей управления. Как отмечает Мякенский, салон не похож на кабину танка.

Беспилотная башня — это смелая идея, которая снимает эргономические ограничения и дает большую свободу для размещения различных систем, например, системы автоматической подачи снарядов. В результате уменьшились и размеры башни.

Корпус танка больше, чем у Т-72, который широко эксплуатируется обеими сторонами на Украине. При этом основной акцент сделан на защите кабины экипажа, а массу удалось ограничить за счет локализации точек усиления брони.

Суть в том, что танк могут уничтожить, но экипаж выживет.

Технические характеристики Т-14 и Leopard 2

Сравним параметры Т-14 и Leopard 2. Основное орудие Т-14 — та же 125-миллиметровая пушка, что и у обычных российских танков, но калибр увеличен с 48 до 55. Мощность боеприпасов возросла за счет использования унифицированных снарядов 2А48-1М.

Если снаряд попадает в броню под углом 90 градусов на расстоянии 2 тысячи метров, его пробивная способность оценивается в тысячу миллиметров RHA. Бронепробиваемость леопардовской 120-миллиметровой пушки Rheinmetall 55 калибра в тех же условиях составляет 750 миллиметров.

А что насчет защиты? У Т-14 на один опорный каток больше, чем у Т-72. Корпус длиннее на один метр, но масса, по оценкам, составляет от 48 до 50 тонн, что мало отличается от Т-72 — 46 тонн.

Это связано с использованием беспилотной башни и новых стальных листов, которые обеспечивают такой же уровень стойкости (способность выдерживать попадание и сохранять функциональность), как и обычный пуленепробиваемый стальной лист, но при этом весят на 15% меньше.

По оценкам, эквивалент стойкости башни и передней части корпуса машины достигает от 900 до 1000 миллиметров RHA.

В свою очередь, у Leopard 2 при тех же условиях этот показатель составляет от 680 до 700 миллиметров. Простое сравнение наступательных и оборонительных возможностей двух машин показывает, что Т-14 может победить Leopard 2 на дальних дистанциях.

Что касается силовой установки, то у T-14 12-цилиндровый турбированный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил при 2 тысячах оборотов в минуту. Он построен по Х-образной схеме.

Танк оснащается 12-ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель достаточно компактный, что облегчает его внутреннюю компоновку. Соотношение мощность/вес составляет от 30 до 31,25 лошадиной силы на тонну, что делает технику очень маневренной.

Силовая установка Leopard 2 производится компанией MTU, имеющей репутацию надежного производителя. Соотношение мощности и веса составляет 23,8 лошадиной силы на тонну, но он менее маневренный, чем Т-14, из-за более тяжелого веса.

Переломный момент не наступит

Помимо ходовых качеств, атакующих возможностей и защиты, дополнительным фактором в измерении боевой мощи современных танков являются информационные технологии. Т-14 оснащен танковой информационно-управляющей системой (ТИУС), которая служит терминалом для единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).

Она позволяет обмениваться информацией о целях между танками, передавать эти данные, включая запросы на огонь, артиллерийским и другим подразделениям, а также взаимодействовать с командованием.

Информации об этих системах мало, но сообщается, что их разработка началась в 2009 году, и, наконец, в конце 2018 года требования военных были выполнены. Leopard 2 использует информационные технологии, но его базовая конструкция устарела. Поэтому модернизация затруднительна, например, с точки зрения энергоемкости.

Если сравнивать только такие характеристики, как ходовые качества, атакующая мощь, защита и информационные технологии, то Т-14 превосходит Leopard 2, что неудивительно, учитывая время их появления в ХХI и ХХ веке соответственно.

Однако маловероятно, что на Украине Т-14 станут переломным моментом в борьбе с Leopard 2 и другими западными танками. Дело в том, что Т-14 еще не запущен в серийное производство. <...>

В различных странах на вооружении стоит более двух тысяч Leopard 2, которые зарекомендовали себя как надежная техника, не имеющая проблем с точки зрения тылового обеспечения.

Т-14 бросает вызов, меняя традиционную концепцию, но вряд ли он изменит правила игры. Т-14 и Leopard 2 будут задействованы только весной или летом, и, вероятно, только тогда военная ситуация начнет меняться.