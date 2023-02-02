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ТАСС

SpaceX запустила ракету-носитель с 49 спутниками сети Starlink

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Источник изображения: AP Photo/ John Raoux, File

Компания планирует запустить еще 53 микроспутника 2 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. SpaceX во вторник успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 49 микроспутников сети Starlink. Трансляция велась на сайте компании.

Старт ракеты с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 08:15 по местному времени (19:15 мск). Компания отмечает, что 2 февраля планируется запуск еще 53 микроспутников.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,2 тыс. спутников Starlink. 

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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