Боевая учеба на «Торах» идет с учетом опыта СВО на Донбассе

В Вооружённых силах Российской Федерации полным ходом идет боевая подготовка. В период проведения Россией специальной военной операции на Донбассе, перед российскими военнослужащими во время боевой учёбы возникают новые вызовы и цели.

Тем более, что опыт, полученный российской группировкой в зоне СВО, напрямую отражается в замыслах военных учений.

Недавно на полигоне в Ленинградской области прошли маневры с участием военнослужащих зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа.

Прежде всего, зенитчики отработали свое водительское умение по управлению боевыми машинами «Тор-М2».

ЗРК «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

Сегодня зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» вызывают большой интерес как военных специалистов и экспертов, так и массовой публики. Эти уникальные в своём роде боевые машины успешно демонстрируют свои тактико-технические характеристики на полях военных сражений в ходе спецоперации - расчетам комплексов многократно довелось продемонстрировать свои возможности в реальном бою.

И на счету «Торов», воюющих на Украине - сотни сбитых БПЛА, а также ракет и других средств воздушного поражения.

Бездорожье на Донбассе - весьма суровое, и от умения механиков-водителей «Торов» быстро менять свое местоположение на линии огневого соприкосновения с противником зависит очень многое.

В ходе учений механики-водители «Тор-М2» преодолели порядка 30 естественных и искусственных препятствий на трассе протяженностью в 30 км. Во время тренировки зенитчиками были отработаны действия по прохождению узких, заснеженных и бездорожных участков местности.

Ведь у многих военнослужащих впереди – реальные боевые задачи по противовоздушной обороне военных колонн и позиций, а также гражданских объектов на новых российских территориях Донбасса и Приазовья.

В Минобороны РФ отмечают, что в целях повышения боевых возможностей зенитных ракетных полков и дивизионов продолжается их перевооружение на ЗРК «Тор-М2». На начало 2023 года, по данным военных, уже осуществлена поставка двух комплектов этого комплекса в российские войска.

ЗРК «Тор-М2» разработан и производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Отметим, что четыре года назад Минобороны России заключило долгосрочный контракт с предприятием, на общую сумму 100 млрд рублей, на закупку ЗРК семейства «Тор», в том числе модернизированных с учетом сирийского боевого опыта, и боевые машины в арктическом исполнении.

Напомним, что российские «Торы» также успешно прикрывают ключевые военные объекты правительственных войск Сирийской Арабской Республики и российской группировки на военной базе Хмеймим.