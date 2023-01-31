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Боевая учеба на «Торах» идет с учетом опыта СВО на Донбассе

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ЗРК Тор-М2
ЗРК «Тор-М2».
Источник изображения: https://kupol.ru/

В Вооружённых силах Российской Федерации полным ходом идет боевая подготовка. В период проведения Россией специальной военной операции на Донбассе, перед российскими военнослужащими во время боевой учёбы возникают новые вызовы и цели.


Тем более, что опыт, полученный российской группировкой в зоне СВО, напрямую отражается в замыслах военных учений.


Недавно на полигоне в Ленинградской области прошли маневры с участием военнослужащих зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа.


Прежде всего, зенитчики отработали свое водительское умение по управлению боевыми машинами «Тор-М2».


ЗРК «Тор-М2».
Источник: https://kupol.ru/

Сегодня зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» вызывают большой интерес как военных специалистов и экспертов, так и массовой публики. Эти уникальные в своём роде боевые машины успешно демонстрируют свои тактико-технические характеристики на полях военных сражений в ходе спецоперации - расчетам комплексов многократно довелось продемонстрировать свои возможности в реальном бою.


И на счету «Торов», воюющих на Украине - сотни сбитых БПЛА, а также ракет и других средств воздушного поражения.


Бездорожье на Донбассе - весьма суровое, и от умения механиков-водителей «Торов» быстро менять свое местоположение на линии огневого соприкосновения с противником зависит очень многое.


В ходе учений механики-водители «Тор-М2» преодолели порядка 30 естественных и искусственных препятствий на трассе протяженностью в 30 км. Во время тренировки зенитчиками были отработаны действия по прохождению узких, заснеженных и бездорожных участков местности.


Ведь у многих военнослужащих впереди – реальные боевые задачи по противовоздушной обороне военных колонн и позиций, а также гражданских объектов на новых российских территориях Донбасса и Приазовья.


В Минобороны РФ отмечают, что в целях повышения боевых возможностей зенитных ракетных полков и дивизионов продолжается их перевооружение на ЗРК «Тор-М2». На начало 2023 года, по данным военных, уже осуществлена поставка двух комплектов этого комплекса в российские войска.


ЗРК «Тор-М2» разработан и производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол». Отметим, что четыре года назад Минобороны России заключило долгосрочный контракт с предприятием, на общую сумму 100 млрд рублей, на закупку ЗРК семейства «Тор», в том числе модернизированных с учетом сирийского боевого опыта, и боевые машины в арктическом исполнении.


Напомним, что российские «Торы» также успешно прикрывают ключевые военные объекты правительственных войск Сирийской Арабской Республики и российской группировки на военной базе Хмеймим.

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Tор-М2
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ИЭМЗ Купол
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Военные учения
Тор ЗРК
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