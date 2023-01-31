"Деликатный баланс". США могут поменять стратегию по вооружению Украины

NYT: США пришли к выводу о необходимости поменять стратегию по вооружению Украины

США вынуждены менять стратегию военной поддержки Украины, пишет The New York Times. Замороженный конфликт выгоден Москве, но не выгоден Вашингтону, уверены обозреватели газеты. Поэтому Соединенные Штаты и страны-союзники будут стремиться изменить динамику боевых действий, при этом пытаясь найти баланс между поддержкой Киева и нежеланием провоцировать президента РФ Владимира Путина. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Обозреватели газеты The New York Times Джулиан Барнс и Эрик Шмитт уверены, что США и другие страны Запада обсуждают необходимость изменения стратегии по вооружению Украины. "Американские правительственные аналитики начали год с прогноза тупика как вероятного исхода конфликта к 2023 году. Обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден России, США и их союзники в последние недели начали более серьезные дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в пользу Украины", - говорится в колонке.

Издание называет решения о новой военной помощи Киеву "деликатным балансом" для Белого дома и альянса НАТО: они хотят дать Киеву возможность выйти из тупика на поле боя, но они также не хотят провоцировать президента Владимира Путина и опасаются эскалации конфликта.

В первый год конфликта Россия и Украина обстреливали позиции друг друга из артиллерии, но были в небольшом количестве и танковые операции. "В контрнаступлении под Харьковом использовались танки, но одним из наиболее важных вооружений были быстроходные боевые бронированные машины", - указывают авторы материала.

"На следующем этапе конфликта украинские военные будут нацеливаться на линии окопов российских подразделений", - добавляют они.

Новые поставки

Как подчеркивают военные аналитики, из недавно анонсированных поставок Украине от стран Запада важную роль могут сыграть 109 боевых машин Bradley, обещанных Вашингтоном. Эта техника, вероятно, будет объединена с немецкими танками Leopard для формирования новых украинских бронетанковых частей.

"Одни только новые поставки вряд ли сделают боевую мощь армии достаточной для победы Украины в войне, но официальные лица и сторонние аналитики говорят, что они внесут свой существенный вклад", - говорится в материале.

Бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор, ныне работающая в Центре новой американской безопасности, заявила, что поставки танков продемонстрируют, что поток вооружений с Запада растет, а не ослабевает.

А для Украины поставки танков станут "большим моральным подъемом". «Это вотум доверия, что люди по-прежнему заинтересованы в том, чтобы Украина отвоевала свою территорию, и не подталкивают ее к переговорам», - заключила Кендалл-Тейлор.

Abrams и Leopard

25 января власти Германии подтвердили, что направят Украине 14 танков Leopard 2, а также дадут другим странам разрешения на реэкспорт. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что танки Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта".

В тот же день президент США Джо Байден заявил о решении передать 31 танк Abrams в рамках помощи Украине. В новый пакет помощи также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

По мнению политика, поставка танков «повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей». В то же время эти танки "чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании". Поэтому Байден согласился предоставить Киеву запчасти и оборудование для машин.

Танки Abrams, как уточнили в Вашингтоне, не будут сняты со складов Пентагона, а будут законтрактованы для службы на балансе ВСУ. 27 января координатор страткоммуникаций Совбеза Белого дома Джон Кирби уточнил, что Abrams "окажутся на Украине не скоро".

Как пишет Washington Post, ВСУ столкнутся с рядом сложностей после получения «сборной солянки» из европейских Leopard и американских Abrams: они обладают разными боеприпасами, особенностями управления и обслуживания, а также будут доставлены в разное время.

Леонид Цветаев