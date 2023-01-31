"Русские будут отчаянно пытаться захватить Challenger 2". Британия боится потерять танки на Украине

Sun: Минобороны Британии опасается, что танки Challenger попадут к российским военным

В британском Минобороны опасаются, что сверхсекретная броня танка Challenger 2 попадет в руки россиян и они смогут подробно изучить ее, пишет The Sun. В ведомстве разрабатывают сценарии действий на случаи поломки, подбития или угрозы захвата машины. Ранее российский МИД назвал западное вооружение на Украине "законной целью". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Минобороны Британии разрабатывает план экстренных действий, чтобы предотвратить попадание британских танков Challenger 2, а вместе с ними и секретных технологий их изготовления в руки российских военных, пишет газета The Sun со ссылкой на близкий к оборонному ведомству источник.

«Источники в оборонных ведомствах говорят, что было бы кошмаром, если бы он (танк Challenger 2. - «Газета.Ru») был захвачен... (российскими военными на Украине. - «Газета.Ru»)", - говорится в материале.

По словам одного из собеседников издания, броня Chobham под кодовым названием Dorchester, произведенная по британской технологии, остается лучшей в мире. "За всю историю только один Challenger 2 был уничтожен в бою", - пояснил он.

«Русские будут отчаянно пытаться уничтожить и захватить Challenger 2, отчасти для своей пропаганды, но также и для того, чтобы получить доступ к секретам его изготовления», - добавил собеседник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "законной целью" новые образцы вооружения, которые страны Запада передают для нужд ВСУ. "Американское и другое западное оружие на Украине, я хотела бы еще раз об этом сказать, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями", - подчеркнула дипломат.

О Challenger 2

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Соединенного Королевства, модель выпускали с 1994 по 2009 год. Длина машины составляет более восьми метров, с пушкой - 11,5 м, ширина - 3,5 м. Масса - более 62 000 кг. Может развивать скорость до 59 км/час.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Экипаж танка состоит из четырех человек - командира, наводчика, заряжающего и водителя. Основное оружие - пушка 120 мм L30. Кроме того, танк снаряжен пулеметом калибра 7,62мм GPMG и зенитным пулеметом 7,62 мм модели L37A2.

Великобритания передаст Украине 14 таких машин.

Гарантии для Лондона

Британское ведомство работает с высшим командованием Украины, чтобы получить хоть какие-то гарантии того, что танки, которые выйдут из строя, будут спрятаны в безопасном месте.

"Если танк уничтожен или выведен из строя, первым вариантом всегда должна быть попытка восстановить его. Вы буксируете его другим танком или используете специальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину, которая выглядит как танк с краном", - перечисляет источник The Sun требования Лондона.

Также британцы рассматривают «наихудшую ситуацию", когда танк подбит, но линии обороны рушатся и дружественные силы в это время отступают.

"Первый шаг - обучить планировщиков операций работать с ними, гарантируя, что Challenger не будут использовать в сценариях, которые предполагают реальную возможность обрушения фронта. Шаг второй - сделать так, чтобы на тактическом уровне украинцы умели эвакуировать танки, находясь под огнем", - говорит собеседник газеты.

Другие рассматриваемые варианты включают в себя привлечение частных военных подрядчиков для восстановления подбитых танков.

Помощь Великобритании

В середине января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Помимо Challenger 2, в него также войдут 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog.

Пакет военной помощи также будет включать в себя восемь самоходных артиллерийских установок AS-90, около сотни бронированных машин и средств защиты, включая бронетранспортеры Bulldog и около 100 тыс. артиллерийских снарядов.

28 января газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в британских Военно-воздушных силах сообщила, что Лондон может поставить Киеву боевые самолеты, если российские войска покинут территорию Украины. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «некие европейские коллеги «взяли в работу» вопрос предоставления истребителей F-16».

Леонид Цветаев