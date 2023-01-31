«Канцлер действительно разгневан». Шольцу надоели вопросы о поставке Киеву F-16

Die Welt: вопрос о поставках истребителей Украине «разгневал» канцлера Шольца

Канцлера ФРГ Олафа Шольца во время визита в Чили «разгневал» вопрос журналистов о возможных поставках Украине истребителей, пишут немецкие СМИ. Глава государства выступает категорически против передачи Киеву немецких боевых самолетов.

«Канцлер действительно разгневан»

Во время визита в Чили канцлера Германии Олафа Шольца журналисты попросили его прокомментировать заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен о том, что Украине могут быть поставлены боевые самолеты из ФРГ, пишет Die Welt.

По словам Шольца, слова Эксен были обусловлены внутриполитическими мотивами.

«В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано», - сказал канцлер ФРГ.

Он добавил, что вместе с американским коллегой Джо Байденом исключает возможность введения «бесполетных зон» на Украине, так как это может привести к прямому противостоянию между Россией и НАТО.

«Можно предположить, что канцлер действительно разгневан (вопросом журналистов - «Газета.Ru»)», - говорится в статье.

Жесткую реакцию Шольца на вопрос СМИ отметили и журналисты Der Spiegel. Они написали, что канцлер «категорически отвергает этот вид помощи» Киеву.

«Для канцлера ФРГ Олафа Шольца все ясно: Германия не будет поставлять Украине истребители. В отличие от многомесячной проволочки с решением вопроса о танках, он категорически исключил какую-либо поддержку самолетами со стороны немецких войск. У главы СДПГ Заскии Эксен дело обстоит не так ясно», - говорится в материале.

Журналисты портала ZDF.Heute считают, что Шольц в Чили «с непониманием отреагировал на продолжающуюся дискуссию о поставках истребителей Украине». По информации издания, он подчеркнул, что «все сказал об этом» и счел «своеобразным», что до сих пор «ведутся эти дебаты».

Он также предостерег от «чрезмерной конкуренции» при обсуждении поставок оружия Украине, которая «ставит во главу угла внутриполитические мотивы, а не поддержку Украины».

«Самолеты четвертого поколения - то, что нужно»

26 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у стран НАТО боевые самолеты.

«Сегодня я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину», - привел слова украинского лидера его офис.

В свою очередь советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил агентству Reuters, что, если Украина получит истребители, то «преимущества на поле боя будут просто огромными».

«Это не просто F-16: самолеты четвертого поколения - это то, то нам нужно», - пояснил он.

В тот же день газета Politico сообщила, что, «получив свои танки», Украина «теперь хочет реактивные истребители».

«Беседы с более чем полудюжиной западных военных чиновников и дипломатов подтверждают, что внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей уже ведутся, подталкиваемые украинскими официальными лицами при поддержке воинствующих стран Балтии», - говорилось в статье.

В частности, один чиновник из «североевропейской страны» заявил изданию, что передача Киеву истребителей стала бы «естественным шагом». При этом он отметил, что «Вашингтон сказал Киеву, что поставки самолетов на данный момент запрещены».

«Там есть красная линия - но прошлым летом у нас была красная линия на HIMARS (реактивные системы залпового огня - «Газета.Ru»), и это сдвинулось. Потом это были боевые танки, но и это изменилось», - добавил источник.

27 января El País сообщила со ссылкой на слова представителя Военно-воздушных сил Украины полковника Юрия Игната, что Киев хотел бы срочно получить 24 истребителя от западных стран в рамках первой фазы поддержки самолетами.

«Наши пилоты могут научиться управлять этими самолетами за пару недель. Потребуется время, чтобы научиться воевать с этими самолетами, около шести месяцев»,

- пояснил он срочность поставок, добавив, что сроки «чрезвычайно большие» в условиях боевых действий, и их будут сокращать.

Он также уточнил, что идеальным вариантом для Украины стали бы поставки американских F-16, так как эти истребители объединяют преимущества четырех типов самолетов, применяемых ВСУ - бомбардировщика Су-24, двух типов истребителей Су-27 и МиГ-29, а также штурмовика Су-25.

Накануне Шольц заявил телеканалу Tagesspiegel, что ФРГ даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. По его словам, Германия не допустит эскалации между странами НАТО и Россией.

Мария Шустрова