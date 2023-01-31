Франция хочет отдать Украине летающее старье

К дискуссии о поставках истребителей на Украину внезапно присоединился еще один производитель современных боевых самолетов – Франция. Истребители «Рафаль» в последнее время крайне популярны на мировом рынке вооружений, однако обсуждается поставка совсем других, куда более старых машин. Каковы шансы, что Киев получит в свое распоряжение подобные самолеты?

Коль скоро в "прогрессивном" мире всерьез зашла речь о возможной передаче Украине теперь уже и истребителей, в первую очередь американских F-16, французы не смогли остаться в стороне. Дело не только в том, что со своими "Рафалями" и "Миражами" Франция традиционно считается одним из лидеров данной отрасли. Война – прекрасный повод для того, чтобы списать старое оружие и загрузить заказами на новое военные заводы. И поведение французских властей наилучшим образом это иллюстрирует.

Как сообщает французский новостной канал BFM со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны, "поставки истребителя "Рафаль" (Rafale) Украине на данном этапе, судя по всему, исключены. Однако – что не менее важно – между Киевом и Парижем начались переговоры относительно возможных поставок самолетов "Мираж 2000" (Mirage)".

Франция является одной из самых деятельных стран – поставщиков вооружений для Украины. Ранее она уже поставляла Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, буксируемые гаубицы TRF1, ракетные системы залпового огня (РСЗО) LRU, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Crotale. Также Эммануэль Макрон пообещал предоставить правительству Зеленского колесные легкие танки AMX-10 RC. Вполне логично, если французы по широте душевной поделятся также и самолетами.

Французский эксперт Патрик Сос, который по долгу службы разъясняет массам вопросы внешней политики, многозначительно заметил: "Февраль станет месяцем самолетов. Практически во всех канцеляриях телефоны раскалятся". Также он добавил, что недостаточно поставить одни самолеты – речь идет о том, чтобы обучить пилотов, а также обеспечить должное обслуживание самолетов на чужой территории, и сделать это будет еще сложнее, чем в случае с танками.

Еще знаменательнее замечание эксперта, что самолеты "Мираж" в настоящее время заменяются во французской армии на более современные "Рафали" и уже вскоре не будут использоваться.

Передача старых самолетов Украине решает для Франции сразу несколько проблем: позволяет избавиться от балласта, выставить себя поборниками добра и света, а также, возможно, хорошо заработать.

Хотя и тут, оказывается, не все так просто. "Мы должны задать себе вопрос: не уменьшит ли передача "Миражей" украинцам наш собственный парк истребителей. Существует отрезок времени, особенно это касается 2023–2024 годов, когда мы снимаем с обслуживания "Миражи", но на замену у нас еще нет равнозначного количества "Рафалей". И в этом случае было бы более целесообразно оставить "Миражи" при себе".

Отдельно следует отметить, что уже на данном этапе мсье Сос предусмотрительно подстилает соломку, высоко оценивая российскую ПВО, а также качества российских боевых самолетов. "Российские позиции хорошо защищены от атаки с воздуха... И в 2023 году "Миражу" придется иметь дело с МиГами и Су, которые в России значительно продвинули вперед".

Такая предусмотрительность заставляет думать, что на самом деле все уже решено, и мсье Сос, как и многие другие эксперты, готовит западный электорат к тому, что случится в ближайшее время. Если "Миражи" будут переданы Украине и покажут себя не с лучшей стороны – всегда можно сослаться на вражескую ПВО или более совершенные самолеты противника. Если же истребители отработают хорошо и помогут в украинском контрнаступлении, это послужит отличной рекламой французских вооружений и увеличит количество заказов. В любом случае Франция не рискует практически ничем.

Генерал французских ВВС Патрик Дютартр, приглашенный в эфир канала в качестве эксперта, был, впрочем, более сдержан относительно перспектив французских "Миражей". Как практик, он упирал на то, что даже опытного пилота нельзя за пару недель переучить пользоваться истребителем другой системы.

Во Франции, чтобы стать военным летчиком, надо долго учиться: 17 недель вводного курса в школе ВВС на базе в Салон-де-Прованс, а затем уже практическое обучение на военных базах, в том числе на базе с дивным названием Коньяк. В итоге обучение вплоть до момента выпуска длится четыре года и четыре месяца, и то лишь в том случае, если вы изначально пройдете все тесты, докажете, что достойны быть военным летчиком, и подпишете контракт на 10 лет службы в армии.

Будучи реалистом, генерал Дютартр отлично отдает себе отчет во всех рисках. "Прежде всего, нужно время, чтобы пилоты освоились с новым типом самолета. Теоретически переучить можно за несколько месяцев, если тренировки будут происходить в идеальных условиях... Однако это еще не все, потому что надо решить ряд проблем, связанных с логистикой, и не только. Я полагаю, что правильнее всего было бы поставить украинцам МиГ-29, потому что это самолет, который они знают", – подытожил генерал.

После чего он довольно-таки непатриотично высказался за то, что после того, как резерв МиГов будет исчерпан, надо переучивать украинских пилотов использовать F-16, потому что это "самый популярный" истребитель в Европе. Иначе говоря, "Мираж" не выглядит для Украины оптимальным даже в глазах французских военных.

Ряд проблем, о которых упомянул генерал, – необходимость технического обслуживания самолетов конкретного типа, поставка запчастей, установка нового оборудования и прочее, что в условиях военных действий будет не так легко наладить. Для сравнения: когда Франция в 2015 году пыталась всучить Колумбии 18 истребителей "Мираж 2000-5F", сами машины собирались отдать за 350 миллионов долларов, зато техобслуживание и сопутствующие услуги оценивались аж в 150 миллионов.

Однако в условиях военных действий все, что связано с техобслуживанием – и шире, приспособление существующей инфраструктуры под новый тип самолетов, – потребует серьезных дополнительных усилий. Поэтому, как сугубый практик, генерал ВВС и советует не изобретать велосипед, а передать украинцам оставшиеся в Восточной Европе МиГи. Но в этом случае французам будет нечем поживиться – отсюда и желание их властей под видом помощи избавиться от устаревших моделей своих истребителей (про новейший "Рафаль", напомним, даже речи не идет).

"Самолет не передают так же просто, как танк",

– заметил генерал Жером Пеллистранди, главный редактор журнала "Национальная оборона". Также он уточнил, что, согласно данным французского министерства обороны, в наличии у страны имеется 113 "Миражей 2000", причем 55 машин находятся на модернизации. Кроме того, по словам генерала, речь идет о разных модификациях истребителя, которые имеют разные свойства. "Мираж 2000-5", по словам генерала, является откровенно устаревшей моделью. Куда лучше дело обстоит с истребителем "Мираж 2000-D".

Также генерал отметил, что даже если французское правительство не решится отправить самолеты в зону военных действий сейчас, это вовсе не значит, что оно не сделает этого в будущем. "Вопрос о поставке самолетов может вновь возникнуть в последующие месяцы и годы, потому что Украина должна располагать достаточными возможностями для того, чтобы защититься от России".

Самое знаменательное в данном пассаже – оговорка о годах, что означает, что Европа и Америка готовятся к многолетней войне с Россией. С этой целью производится, так сказать, расширение ассортимента военных поставок Украине одновременно с расширением ассортимента санкций. НАТО окончательно сделало ставку на войну. А это значит, что настоящая битва только начинается.

Валерия Вербинина