США провоцируют войну против важного партнера России

«Феноменально успешной» называют израильские СМИ атаку, которой подвергся в минувшие выходные Иран. Если верить западным источникам, уничтожены важные объекты иранского ВПК, сделано это руками Тель-Авива, а за атакой стоят Соединенные Штаты Америки. И главное – все это имеет непосредственное отношение к интересам России.

Вечером 28 января в Иране произошла серия взрывов. Одной из целей стал оборонный завод в городе Исфагане, который был атакован тремя дронами. Затем был взорван конвой Корпуса стражей Исламской революции, проезжавший в районе сирийско-иракской границы. Также сообщалось о терактах в иранском городе Мехабаде и даже в штаб-квартире Корпуса стражей Исламской революции – структуре, выполняющей в стране роль параллельной армии. Однако затем эти данные не подтвердились.

Насколько велик ущерб?

Оценки на этот счет разнятся – и по вполне понятным причинам. Каждая сторона утверждает то, что выгодно именно ей. Точно известно, что в конвое было уничтожено несколько машин, которые, по официальным данным, везли рис и муку. По неофициальным же – было уничтожено оружие, которое иранцы должны были передать своим группировкам в Сирии.

Что же касается удара 28 января по Исфагану, то, как утверждают в Тегеране, ущерб от него был минимальным. Два из трех дронов, по сообщению иранского новостного агентства IRNA, были сбиты на подлете, а оставшийся смог повредить лишь крышу здания. Однако израильская газета Jerusalem Post уверяет, что нападение было "феноменально успешным".

Кого обвинили?

По некоторым данным, непосредственным исполнителем теракта в Исфагане стала одна из иранских террористических группировок. Именно она и запустила дроны (квадрокоптеры) с иранской территории. Сам город находится более чем в 300 километрах от границы страны, и квадрокоптеры бы просто не преодолели такое расстояние из-за рубежа. Однако совершен теракт был по заданию другой страны – по крайней мере, так утверждают в Иране.

Заказчика Тегеран уже назвал – ими являются израильские спецслужбы. Об этом же говорят на Западе. По сути, версию о вине Израиля поддерживает если не консенсус, то, по крайнее мере, абсолютное большинство западных экспертов и СМИ.

Сами израильские власти происшествие никак не комментируют – как и ранее не комментировали другие теракты, совершенные предположительно спецслужбами этой страны в Иране. Например, взрывы на ядерных объектах в Натанзе весной 2021 года и летом 2020-го.

Зачем был нанесен удар?

Иранские власти считают, что целью теракта было посеять панику среди населения.

Если придерживаться версии о вине Израиля, то причиной атаки может быть стремление остановить или приостановить иранскую ядерную программу. По некоторым данным, атакованный объект в Исфагане мог быть связан с иранской ракетно-ядерной программой. Иранские власти эту версию косвенно подтвердили. По словам министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, враги пошли на "трусливые шаги, которые не смогут повлиять на волю и намерения наших экспертов в отношении развития мирного атома".

Американская Wall Street Journal пишет о том, что израильский удар мог являться частью американо-израильской стратегии по поиску новых путей сдерживания иранских ядерных и военных амбиций. На сегодняшний день у США и Израиля не осталось дипломатических вариантов остановить иранскую ядерную программу. Попытки вернуться к переговорам о возобновлении ядерной сделки провалились. Остается лишь вариант с диверсиями или полномасштабная военная операция.

Но военную операцию нельзя начинать через официальное вторжение, поскольку это чревато статусом агрессора. Ее оптимально начать как защищающаяся сторона. Именно поэтому целью теракта, ответственность за который никто не признал, могло стать побуждение Ирана к официальному нанесению удара возмездия по тому же Израилю. Удара, который вполне может рассматриваться Израилем и США как казус белли для начала масштабной атаки на Иран.

Кому это выгодно?

Главным выгодоприобретателем, конечно, является Израиль. Для Тель-Авива обретение Ираном ядерного оружия несет самую настоящую экзистенциальную угрозу. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уже заявил, что его страна "не допустит" ситуации, при котором Иран получит "самое смертоносное оружие", к обладанию которым "он неуклонно движется". При этом самостоятельно воевать с Ираном Израиль не готов – не хватает ресурсов. Тель-Авиву нужно втянуть в эту войну США.

На сегодняшний день непонятно, насколько эта атака согласована с Соединенными Штатами. Пентагон официально заявил, что не имеет к удару по Исфагану никакого отношения.

Однако любопытно, что сам удар был нанесен аккурат за пару дней до визита в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена. А значит, либо Израиль ставит Америку перед фактом, либо Вашингтон и Тель-Авив таким образом демонстрируют единство в подходах к методам борьбы против иранской ядерной программы.

По сути, американцы тоже в выгодоприобретателях. Они заинтересованы в уничтожении иранской ракетно-ядерной программы потому, что получение Ираном ядерного оружия несет для США ряд издержек. Среди них угроза для баз США на Ближнем Востоке, а также появление у Саудовской Аравии стимула для создания собственной ядерной бомбы.

Также обострение вокруг Ирана выгодно и региональным противникам Ирана – прежде всего Саудовской Аравии и Азербайджану. Оба государства балансируют с Исламской Республикой на грани войны и хотели бы, чтобы эту войну за них вели другие страны.

В чем сложность иранского ответа?

Иран прекрасно читает игру своих врагов и понимает, чем чреват для него полноценный военный ответ на теракт. Понимает, что его пытаются втянуть в войну, спровоцировать.

Однако Тегерану нужно учитывать внутриполитический момент. Иранское население требует от властей жесткого ответа – и отказ от этого ответа повлечет за собой недовольство людей, совсем не нужное аятоллам на фоне непростой социально-экономической ситуации в стране.

Также нужно учитывать ситуацию в иранских элитах. Сейчас там идет борьба за имя будущего наследника Рахбара – духовного лидера Ирана и де-факто главы государства. И потенциальные кандидаты – в частности, действующий президент Ибрагим Раиси – не могут демонстрировать слабость.

В чем риски для России?

Российской Федерации не нужна война США и Израиля против Ирана. Да, это отвлечет внимание от Украины, однако удары будут наноситься и по иранским объектам в Сирии, на территории которой находятся и российские войска.

Также война дестабилизирует ситуацию на Южном Кавказе – вплоть до того, что там в случае участия в ней Азербайджана будет открыт второй фронт. Не исключено и вовлечение в эту войну Армении – либо как участника, либо как попытку Азербайджана под шумок решить свои территориальные вопросы с Ереваном.

Наконец, с Ираном сейчас у России развивается серьезное сотрудничество, в том числе в военной области. Любые удары по объектам иранского ВПК вредят этому сотрудничеству. Таким образом, по сути, США руками Израиля хотят ослабить важного партнера России.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета