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Авиация России

Boeing вложит более $700 млн в разработку самолёта с подкосным крылом

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Лайнер TTWB
Лайнер TTWB (transonic truss-braced wing), который разрабатывается совместно с NASA.
Источник изображения: Boeing

Концерн Boeing изучает возможность включения после 2030 года в свою линейку узкофюзеляжных пассажирских самолётов нового лайнера TTWB (transonic truss-braced wing), который разрабатывается совместно с NASA, подтвердил генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхаун.

В конце этого десятилетия авиапроизводитель планирует выполнить первый полёт прототипа узкофюзеляжного самолёта, который потенциально может заменить В737 MAX. Лайнер спроектирован с очень длинным тонким крылом, соединенным с фюзеляжем подкосными стойками. По мнению разработчиков, такая конструкция может снизить лобовое сопротивление и расход топлива. Концепция разрабатывалась почти 15 лет.

Помимо крыла предусматривается использование двигателя с технологическими новшествами, которые обеспечат высокую топливную эффективность и позволят снизить выбросы в атмосферу СО2 до 30% по сравнению с Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.

«Программа, которую мы начали здесь, заключается в том, как её коммерциализировать», – заявил Дэйв Кэлхаун 25 января во время телефонной конференции по доходам.


Лайнер TTWB (transonic truss-braced wing), который разрабатывается совместно с NASA.
Источник: Boeing

Ранее в 2022 году генеральный директор Boeing выступил с заявлением, что авиационный гигант не будет инвестировать в новый узкофюзеляжный пассажирский самолёт в этом десятилетии. Однако в середине января-2023 Boeing получил от NASA грант в размере $425 млн на разработку новой линейки экологически чистых реактивных лайнеров с целью вывести их на коммерческий рынок в 2030-х годах. Boeing и его партнеры вложат в проект ещё 725 миллионов долларов.

Новый самолёт, который пока не имеет официального названия, в настоящее время известен среди сотрудников корпорации как «экологически безопасный лётный демонстратор» или «трансзвуковое крыло с ферменными связями» (TTWB – transonic truss-braced wing). Возможности реактивного пассажирского самолёта еще предстоит определить продувками и лётными испытаниями. В будущем Boeing планирует провести исследования о возможности применения этой концепции к широкофюзеляжным самолётам, предназначенным для полётов на большие расстояния.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
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Продукция
Boeing-737
Компании
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