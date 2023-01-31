Иван Дыбов: "Росатом" ищет пути развития партнерства с Латинской Америкой

"Росатом" активно развивает сотрудничество с Латинской Америкой, несмотря на международную обстановку. О том, каких успехов удалось добиться в регионе, какие новые партнеры появятся у госкорпорации, и что за проекты уже могут начаться в текущем году рассказал в интервью РИА Новости президент "Росатом Латинская Америка" Иван Дыбов. Беседовал Олег Вязьмитинов.

– Российским компаниям достаточно непросто работать с целым рядом стран в новых политических и экономических условиях. Между тем страны Латинской Америки, в отличие от Запада, не вводили и не намерены вводить санкции против России. Какие перспективы в этих условиях видит для себя "Росатом" в этом регионе?

– Прежде всего важно отметить, что госкорпорация "Росатом" не присутствует ни в одном санкционном списке. Сотрудничество с Латинской Америкой сейчас активно развивается, прошлый год был достаточно продуктивным, несмотря на международную обстановку. В частности, открылись новые перспективы сотрудничества с Бразилией по поставкам продукции и услуг ядерного-топливного цикла. "Росатом" заключил долгосрочный контракт с Бразильской компанией Industrias Nucleares do Brasil на поставку обогащенной урановой продукции, по которому мы будем обеспечивать 100% потребностей АЭС "Ангра" в обогащенном уране в период с 2023 по 2027 год. Контракт стал результатом открытого международного тендера, завершившегося в августе 2022 года.

Кроме того, в 2022 году мы поставили оборудование в Бразилию для исследовательского реактора TRIGA. Мы также продолжаем поставки изотопной продукции в Бразилию: "Росатом" уже несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для ядерной медицины этой страны и вносит существенный вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями в Бразилии, чем мы очень гордимся.

Помимо этого, мы продолжаем развивать сотрудничество с другими странами Латинской Америки. На продвинутой стадии находится строительство первого в Боливии Центра ядерных исследований и технологий – самого высокогорного ядерного объекта в мире. Также мы поддерживаем диалог с аргентинскими партнерами.

– Недавно вы посетили Аргентину. Какие проекты обсуждались? Ранее "Росатом" предлагал Аргентине строительство большой АЭС, АЭС малой мощности, плавучей АЭС. Что из этих проектов остается на повестке дня?

– Наши предложения по стратегическому сотрудничеству в сфере мирного использования атомной энергии по-прежнему актуальны. Кроме того, в течение прошлого года мы вели продуктивную работу с компанией-оператором АЭС Аргентины Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) и наметили перечень конкретных проектов, которые мы можем развивать вместе с партнерами. И как раз в рамках недавнего визита в Аргентину мы провели видеоконференцию с участием наших специалистов из России, чтобы продолжить обсуждение конкретных направлений сотрудничества. Прежде всего, мы говорим о сотрудничестве в сфере эффективного и безопасного обращения с ядерными отходами. Мы надеемся, что в течение года наши дискуссии выльются в реальные проекты, для этого есть все условия.

– В Боливии "Росатом" успешно развивает проект по строительству ядерного центра науки и технологий. Когда будет завершено сооружение реактора? Когда центр будет сдан полностью?

– В этом году мы планируем ввести в промышленную эксплуатацию объекты первой и второй очередей строительства: предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения (МЦО), которые 5 августа 2022 года были введены в режим опытной эксплуатации. Помимо этого, произведены основные радиофармпрепараты с требуемыми характеристиками, получены необходимые лицензии для сдачи этих объектов.

Параллельно продолжаются строительно-монтажные работы по третьей и четвертой очередям центра, к которым относятся инженерно-технический комплекс, здания лабораторий и сердце проекта – реакторный комплекс. Торжественная церемония заливки первого бетона здания, где будет расположен первый в Боливии исследовательский реактор, состоялась летом 2021 года. В мероприятии принял участие президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора.

– Рассматривает ли "Росатом" возможность строительства подобных центров в других странах Латинской Америки?

– Для "Росатома" этот проект – визитная карточка в регионе. Мы рассчитываем, что после запуска в коммерческую эксплуатацию он станет референтным для других стран континента. В частности, интерес к проекту проявляют государства Центральной Америки и Карибского бассейна. Эти страны заинтересованы в неэнергетическом применении атомных технологий, прежде всего, в ядерной медицине, сельском хозяйстве и науке. Каждая страна имеет свои приоритеты, поэтому здесь мы предлагаем гибкий подход, который позволяет адаптировать проект для нужд каждого конкретного клиента. Например, если страна хочет сосредоточиться на сельском хозяйстве – тогда мы можем предложить конфигурацию такого центра, "заточенную" в первую очередь под сельское хозяйство; если речь идет о медицине, то мы также можем предложить соответствующую конфигурацию.

Как показывает опыт Боливии, реализация проекта ЦЯИТ не только вносит вклад в развитие таких важных сфер деятельности, как здравоохранение, сельское хозяйство и наука, но и дает стимул для подготовки новых научных кадров и позволяет проводить серьезные научные исследования.

– Какие еще проекты рассматривает "Росатом" в Центральной Америке?

– Как вы уже знаете, "Росатом" работает не только в атомной энергетике, но и в сфере традиционной и альтернативной энергетики. Например, госкорпорация строит и эксплуатирует ветряные электростанции в России, и мы реализуем планы по выходу на международный рынок. Например, мы провели предварительный анализ рынка Никарагуа с точки зрения применяемой бизнес-модели с учетом уровня цен на электроэнергию, производимую ГЭС и ветряными станциями. По итогам исследования можно сказать, что это достаточно привлекательный рынок, и рассчитываем на развитие этого направления сотрудничества.

Кроме того, в прошлом году на форуме "Атомэкспо" мы подписали с Никарагуа дорожную карту, в которую вошли наиболее перспективные проекты в сфере применения ядерных технологий в мирных целях, прежде всего, сельском хозяйстве, медицине и науке.

– Какие проекты рассматривает "Росатом" в Бразилии?

– В Бразилии нам интересна программа развития атомной энергетики в целом. В стране принята среднесрочная программа, которая предусматривает строительство новых блоков АЭС, общая мощность которых составит до 10 гВт. При этом на повестке дня как большие станции, так и АЭС на базе малых модульных реакторов.

В свою очередь "Росатом" является мировым лидером по строительству АЭС. Кроме того, мы – единственная страна, где плавучая атомная электростанция находится в коммерческой эксплуатации (плавучая АЭС "Академик Ломоносов" в Певеке). Уверен, что мы сможем предложить Бразилии надежные и безопасные технологии, которые придадут стимул развитию национальной экономики.

При реализации инфраструктурных проектов, мы готовы выстраивать сотрудничество с местными игроками, привлекая местные компании, как частные, так и государственные.

– Какую долю проектов "Росатома" в области поставок медицинских радиоизотопов за рубеж занимают проекты в Латинской Америке? Какие изотопы наиболее востребованы?

– Бразилия – это один из крупнейших партнеров "Росатома" по поставке изотопной продукции. Мы еженедельно отгружаем туда изотопы молибдена и йода, которые используются для различных медицинских процедур, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, рака. Доля "Росатома" составляет почти половину всех поставок радиоизотопной продукции, которую закупает Институт энергетических и ядерных исследований Бразилии (IPEN).

Кроме того, мы расширили сотрудничество с Бразилией в этой сфере за счет поставок новых видов изотопной продукции. Мы видим хорошие перспективы поставок изотопов не только для медицины, но и для промышленности. В частности, в прошлом году мы выиграли тендер на поставку компании Eletronuclear изотопа цинка, который используется в процессе эксплуатации ядерного топлива на АЭС. Также мы поставляли изотопную продукцию для ядерной медицины в Аргентину в период остановки местного ядерного реактора. Тем не менее длительная логистика поставок из России в Аргентину остается серьезным препятствием для расширения сотрудничества, и, к сожалению, пандемия только усложнила ситуацию. Несмотря на это, мы ищем пути развития партнерства и поддерживаем диалог с нашими действующими и потенциальными заказчиками в регионе.

Беседовал Олег Вязьмитинов.