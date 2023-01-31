Кому в НАТО немил скорый мир: связанные с ВПК политики терроризируют Щольца

Berliner Zeitung: лоббисты немецкого ВПК среди Зеленых и СДПГ втягивают ФРГ в опасный бой

Почему канцлер Шольц, долго сопротивлявшийся самой идее отправки немецких танков на Украину, пошел на попятный? Газета "Берлинер цайтунг" видит два стимула: деньги и хамство. ВПК рассчитывает на прибыли, а Зеленые и дипломаты из Киева позволяют себе все оскорбления в отношении "понимателей России".

Дебаты вокруг якобы нерешительного канцлера Шольца показывают, насколько безответственными могут быть некоторые деятели в Германии.

Почти год назад Россия начала свою так называемую спецоперацию на Украине. Этот конфликт с долгой и сложной предысторией стал поворотным пунктом. В том числе и потому, что с тех пор слово "дипломатия" стало у нас ругательным.

Так, последнее время канцлер Шольц целыми днями находился под огнем критики, в особенности со стороны его партнеров по коалиции из партии Зеленых и СвДП. Впрочем, присоединялись к этим критикам и некоторые депутаты от СДПГ из "Зеехаймского кружка", который издавна поддерживает тесные связи с оружейной промышленностью. Причина критики в том, что Шольц не хотел идти на поставку танков "Леопард-2" Украине. Он требовал, чтобы США сперва согласились отправить туда же свои собственные танки.

Предположительно Шольц хотел равномерно распределить среди союзников все риски возможной эскалации и потенциальных мер возмездия со стороны России, в том числе и ядерной опции. Его расчет оказался верным. Теперь и США поставят танки на Украину. Но критиков Шольца это не успокоило.

Немецкое общество расколото в вопросе о поставках вооружения

Дня не проходит, чтобы председательница Комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из СвДП или новый "мотопехотинец" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из партии Зеленых под аплодисменты очередной передовицы не требовали послать на Украину еще больше оружия.

Можно предположить, что у госпожи Штрак-Циммерманн подобные высказывания относятся к кругу обязанностей лоббистки, перед которой стоит задача постоянно способствовать увеличению производства военной техники. Ведь она – член президиума Германского общества военной техники, а также Общества содействия германской армии. Оружейный концерн Rheinmetall находится в ее избирательном округе.

Согласитесь, быть активистом борьбы за мир с таким грузом лоббизма трудно, но, может быть, повлияют мирно настроенные избиратели? А вот и нет, хотя просто удивительно, насколько сильно мнение этих политиков отличается от общественного мнения, если верить последним опросам. Так согласно данным, полученным телеканалом ARD, в январе 41 процент опрошенных считали предоставляемую военную помощь Украине соразмерной, а 26 процентов – избыточной. Лишь четверть респондентов (25 процентов) высказали мнение, что помощь Украине недостаточна.

Для некоторых в НАТО скорый мир нежелателен

Примечательно, что умеренных взглядов придерживаются именно военные. Они, в отличие от большинства крикунов, которые никогда не пошлют собственных детей на эту войну, сами могут оказаться лицом к лицу с врагом, да еще и с оружием в руках. Так, например, председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли (Mark Milley) недавно высказал такое мнение: "Вероятность военной победы Украины, подразумевающей изгнание русских из всей Украины, в том числе из Крыма, в обозримом будущем не очень велика". Поэтому он рекомендовал Украине не идти ва-банк, а вести переговоры с позиции силы.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, компромиссное соглашение уже было весьма возможным на ранних стадиях прошлогодних баталий, во время переговоров в Турции: Россия была готова отказаться от свержения правительства на Украине, а та соглашалась признать нейтральный статус страны, а также на какое-то время заморозить статус Крыма, имеющего важное стратегическое значение для российского Черноморского флота. Однако эта позиция не соответствовала главенствующей точке зрения в НАТО. Вот как газета Washington Post написала об этом 5 апреля 2022 года: "Для некоторых в НАТО привлекательнее перспектива, при которой украинцы продолжат воевать и погибать, а не заключат мир, который будет преждевременным или слишком дорого обойдется Киеву и остальной Европе".

О пути к миру можно спорить

Независимо о того, каким будет мирное решение, при котором не пострадает государственность ни России, ни Украины, относительно главных принципов такого решения большинство международных наблюдателей едино во мнении. Российские войска должны отойти на позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года. Украина сможет согласиться с нейтральным статусом и с отказом от желаемого присутствия НАТО в стране только под гарантии безопасности со стороны Запада. Россия в свою очередь будет обязана признать территориальную целостность соседней страны, а значит, отказаться от некоторых занятых ею областей на востоке Украины.

Они, вероятно, должны будут получить частичную автономию внутри украинской территории, как это предусматривали минские соглашения, и стать демилитаризованной зоной. Это должно произойти даже несмотря на то, что в результате затянувшейся войны Россия зубами вцепилась в эти территории, и поэтому трудно себе представить, чтобы Путин, не потеряв лица, приказал войскам отойти с оккупированных территорий. Это значит, что прежде чем стороны придут к такому решению, бессмысленная война продолжится, напрасно погибнет множество военных и гражданских и люди испытают неизмеримые страдания.

Что сделал Мютцених?

Одно недавнее событие показывает, как ведущие персонажи из сферы политики и средств массовой информации отравляют полемическую культуру в Германии. Создается впечатление, будто часть общества сошла с ума. Или это так и задумано? Риск возникновения Третьей мировой войны пользователями смартфонов больше не воспринимается?

Ничем другим нельзя объяснить неспособность к рефлексии над собственным поведением у некоторых персонажей. Так, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обозвал главу фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) "самым циничным и отвратительным немецким политиком", который навсегда войдет в историю как самый ценный агент России. Что же такого сделал Мютцених? Он лишь предостерег от того, чтобы Германия в одиночку поперла в бой против ядерной державы. Он сказал, что те, кто сегодня требует от Германии послать на Украину танки, завтра будут кричать о необходимости поставить туда самолеты и направить войска.

Культура ведения дискуссий в Германии

Что же произошло потом? До сих пор США отказывались посылать на Украину свои танки "Абрамс". Газета Süddeutsche Zeitung написала о канцлере Шольце, что тот попал в изоляцию и что якобы между министром обороны Ллойдом Остином (Lloyd Austin) и шефом ведомства федерального канцлера произошла словесная перепалка. Это прозвучало так, как будто у США не может быть собственных интересов и спор с США – смертный грех. Вскоре стороны договорились между собой. Решили так: и США, и Германия пошлют свои танки на Украину.

Я не отношусь к журналистам, щадящим Олафа Шольца. Но как бы ни относиться к поставкам танков, следует признать один факт. С точки зрения тех, кто требовал увеличения поставок тяжелого вооружения Украине, Олаф Шольц своей переговорной тактикой добился максимального успеха. Вот только последствия этого успеха весьма сомнительны. Как бы они не довели нас до беды. Однако шум в средствах массовой информации не утихает.

В действительности, Мютцених оказался прав. Не прошло и нескольких мгновений после достижения соглашения между США и Германией, как Мельник заявил в Твиттере: "Аллилуйя! Слава богу! А теперь, дорогие союзники, давайте создадим для Украины сильную коалицию из истребителей – F-16, F-35, Eurofighter, Tornado, Rafale и Gripen-Jets – и всего другого, что вы еще можете поставить Украине".

В связи с этой, так сказать, "культурой" ведения дискуссии в Германии мне вспомнилось известное высказывание одного итальянского марксиста. Это был философ и политик Антонио Грамши (Antonio Gramsci). Он был брошен итальянскими фашистами в застенок, где и умер в еще молодом возрасте: "Мы должны воспитать трезвых, терпеливых людей, которые не приходят в отчаяние и не выходят из себя из-за каждой мелочи. Необходим пессимизм разума и оптимизм воли".

Фабио Де Маси (Fabio De Masi)