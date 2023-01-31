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ТАСС

Вучич заявил, что Сербия не будет поставлять оружие на Украину

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Президент республики отметил, что Сербия будет продавать оружие всем, кроме России и Украины

БЕЛГРАД, 30 января. /ТАСС/. Сербия не поставляет вооружение на Украину и не планирует этого делать. Об этом в понедельник заявил президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном.

"У специализированной промышленности Сербии будет много новых инвестиций, но также и много изменений, чтобы они могли зарабатывать деньги и продавать свое оружие. Мы не продаем оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным", - заявил Вучич.

Сербский лидер подчеркивал ранее, что специальная военная операция России на Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию в том числе в вопросе антироссийских санкций. Вучич неоднократно отмечал, что присоединение Сербии к санкционной политике, направленной против России, не принесет результатов. Как сообщал в ноябре 2022 года в интервью СМИ сербский лидер, Белград введет санкции против Москвы "только с дамокловым мечом над головой".

После начала специальной военной операции России на Украине Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

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