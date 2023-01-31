Новый президент Чехии втянет страну в украинский конфликт

Страна: победа "ястреба" на выборах в Чехии увеличит шансы Праги на участие в конфликте

Победа на президентских выборах в Чехии отставного генерала Петра Павела означает закрепление курса государства на оказание поддержки Украины, пишет "Страна". Эксперты не исключают, что приход к власти военного увеличит риск втягивания Праги в конфликт.

Александра Харченко

Петр Павел обошел во втором туре на выборах президента Чехии экс-премьера Андрея Бабиша на более 15%, тот уже признал поражение, а Павела с победой поздравил местный премьер Петр Фиала. Первым президентом, которому позвонил Павел, стал Зеленский, что говорит о возможных приоритетах во внешней политике нового лидера Чехии.

Также, по данным чешских СМИ, новоизбранный президент первый зарубежный визит Павел совершит в Киев, вместе с лидером Словакии Зузаной Чапутовой. Эту поездку они обсуждали в субботу, когда Чапутова поздравила Павела с избранием в его избирательном штабе.

"Чехия и Словакия вовлечены в поддержку Украины, и, безусловно, было бы хорошо, чтобы Украина знала, что новое руководство государства продолжит эту политику", – сказал Павел.

В первом туре две недели назад Павел совсем ненамного обошел Бабиша: оба набрали почти по два миллиона голосов, а разница между ними составила всего 23 тысячи. Однако после первого тура Павела поддержали трое из выбывших кандидатов, в том числе занявшая третье место Дануше Нерудова.

В Чехии президент играет церемониальную роль. Однако он также отвечает за назначение правительства и является верховным главнокомандующим. Узнавали, что известно о Павеле и как его победа скажется на Европе и Украине.

Разведчик времен Варшавского договора

"Штаб Павела реализовал классическую кампанию „наш элитный генерал - простой парень” и изменил его имидж „солдафона” на „наконец-то президентом будет человек слова”. А в целом многие проголосовали за него, считая, что в такое неспокойное во всем мире время генерал у власти может защитить страну в случае опасности. Но есть и другое мнение, что президент-военный может, наоборот, увеличить риск втягивания в конфликт", – говорит "Стране" чешский журналист Ян Копаш.

Павел начинал служить еще в армии социалистической Чехословакии, пошел по стопам отца, который тоже был профессиональным военным. После Бархатной революции 1989 года в Чехии сделал блестящую карьеру – в 1991 году перешел в военную разведку, в 1993 году сыграл важную роль в спасении группы французских миротворцев во время войны в Хорватии, в 2002 году стал бригадным генералом и командующим спецвойсками, в 2012 году возглавлял генштаб армии Чехии.

В 2015–2018 годах был первым представителем посткоммунистической страны во главе военного комитета НАТО. Это высшая военная должность в альянсе (генсек НАТО - это политическая должность). Всего у него 40 лет военного опыта – от разведчика, спецназовца до национального представителя в центральном командовании Вооруженных сил США в Тампе (США) и Катаре.

Жена Павела также кадровая военная. Ева Павлова – подполковник в отставке.

Новый президент Чехии был инициатором "горячей линии" с генштабом России и контактировал с начальником российского генштаба Герасимовым в 2017 году. В том числе обсуждали Крым ситуацию в Донбассе. Павел поддерживает военную помощь Украине и сам собирал для этого средства по своей инициативе.

Бабиш в то же время развесил по всей стране плакаты с обещанием не дать втянуть Чехию в конфликт. Конфликт на Украине ожидаемо был главной темой финала президентской гонки. В ходе теледебатов Бабиш заявил, что в случае нападения на Польшу или государства Балтии Чехия не пошлет свои войска для участия в открытом конфликте.

"Я хочу мира. И в любом случае не стал бы посылать наших детей и детей наших женщин туда", - сказал Бабиш, позиционируя себя как сторонника мира.

Ответ Павела был иным. Он указал на то, что 5 статья Устава НАТО обязывает всех членов альянса оказать помощь любому из его участников в случае нападения на него. "Конфликт на Украине – это и наш конфликт, потому что касается нас", –заявлял он.

Также Бабиш рассказал, что Павел, начинавший служить во времена социалистического Варшавского договора, проходил подготовку на курсах военной разведки. На этом основании Бабиш сравнил Павела с Путиным. Правда, сам Бабиш, как пишут чешские СМИ, член компартии Чехии с 25 лет, работавший зарубежным представителем государственной компании в последние годы социализма, фигурирует в списке агентов чехословацкой тайной полиции, обнародованном словацким институтом национальной памяти.

Курс генерала

О российской власти и о россиянах вообще Павел высказывается жестко. "Никакой демократической революции в России в обозримом будущем не будет. Не только из-за прочности режима, но и из-за ментальности многих россиян, – говорил Павел в октябре в интервью изданию Politico. – В России нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения".

Эксперты, впрочем, опасаются, что приход к власти генерала НАТО может негативно сказаться на чешской экономике и не исключают втягивание Чехии в большую войну в будущем.

"Многие видят в Павеле сильного политика с железным генеральским характером, который однако не способен вести хозяйственное и экономическое направление страны (в отличие от Бабиша). Есть мнение, что когда у власти не дипломаты, а генералы, то шансы получить войну многократно вырастают. Выборы в Чехии могут изменить курс Европы ещё в более воинственном направлении. Павел как минимум не будет дипломатом по отношению к Кремлю", – говорит "Стране" Копаш.

Источник в политических кругах Чехии говорит, что победа Павела закрепляет жесткий курс Чехии на противостояние России и поддержку Украины, разворот к которому начался еще два года назад после известного шпионского скандала с подрывом военных складов в Вребтицах, в которых обвинили россиян.

"В Чехии традиционно было сильно российское влияние через экономические связи двух стран. На этой основе в свое время к власти пришли такие политики как президент Милош Земан и экс-премьер Бабиш, которые заявляли, что с Москвой нужно дружить потому что это выгодно. Они продвигали примерно такую же политику, которую сейчас ведет премьер Венгрии Орбан, хотя и в гораздо более умеренном и менее конфронтационном по отношению к руководителям ЕС ключе. Но после событий 2014 года вектор начал постепенно меняться. Ускорились процессы в 2021 году после того как россиян обвинили в организации взрывов на военных складах в Вребтицах. Далее к власти пришел жестко антироссийски настроенный премьер Петр Фиала. Ну а после начала спецоперации России на Украине даже Земан уже перестал поддерживать Москву. Однако все равно было течение, которое, осуждая Россию, говорило, что Чехии не нужно сильно втягиваться в конфликт на Украине и рвать все связи с Россией. Его представителем был Бабиш. Но он проиграл выборы. И теперь прежний курс закреплен окончательно. Чехия играет важную роль в западном альянсе по оказанию военной помощи Украине, так как именно здесь, как следует из заявлений официальных лиц и информации СМИ, планируется разместить производство оружия и боеприпасов советских калибров для нужд украинской армии. И в направлении этой программы после победы Павела движение продолжится", – говорит источник.