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ТАСС

Министры обороны Венгрии и Австрии подтвердили, что не будут направлять оружие на Украину

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Клаудия Таннер
Клаудия Таннер.
Источник изображения: derstandard.de

Клаудиа Таннер считает самой большой опасностью распространение украинского конфликта на территорию Европы

БУДАПЕШТ, 30 января. /ТАСС/. Венгрия и Австрия не будут направлять вооружения на Украину и хотели бы не допустить эскалации продолжающегося там конфликта. Об этом заявил в понедельник венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров в Будапеште с австрийской коллегой Клаудией Таннер.

Отметив, что они обсудили ситуацию на Украине, Салай-Бобровницки сказал: "Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии. Нейтральная Австрия также не посылает оружие туда, где идут военные действия".

В свою очередь Таннер заявила, что считает самой большой опасностью распространение украинского конфликта на территорию Европы. "Речь идет не только об обычной войне, но и о нетрадиционных угрозах, таких как рост миграции, которую усилила война", - процитировало ее информационное агентство MTI. 

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Страны
Австрия
Венгрия
Украина
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