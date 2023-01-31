Генсек НАТО заявил, что президент России хочет установить контроль над Украиной

По словам Йенса Столтенберга, в РФ "мобилизуют больше солдат - более 200 тыс., и, возможно, еще больше, чем это [число]", а также закупают новое оружие

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что президент России Владимир Путин намерен установить контроль над Украиной. Об этом он заявил в понедельник в ходе выступления в Сеуле в Институте продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хёна.

"Мы не видим признаков того, что президент Путин изменил конечную цель этого вторжения - взять под контроль соседа, контролировать Украину", - приводятся слова генсека на сайте НАТО. Он считает, что в Москве якобы готовятся "не к миру, а к противоположному".

По словам Столтенберга, в России "мобилизуют больше солдат - более 200 тыс., и, возможно, еще больше, чем это [число]". "Они закупают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают свое производство, а также закупают оружие в авторитарных странах, таких как Иран и Северная Корея", - сказал Столтенберг. В России и КНДР неоднократно опровергали утверждения о торговле оружием.