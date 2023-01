Аргентина и Бразилия отказались вооружать Украину. Это плохой знак для НАТО

Две крупнейших страны Южной Америки отказались идти в "поход против России"

Мечта Запада создать против России всемирную коалицию разрушилась в Латинской Америке, пишет Le Figaro. Президенты Бразилии, Аргентины и Колумбии отказались давать оружие Зеленскому. Автор статьи пытается объяснить это исключительно материальными интересами. Но на деле такая позиция – принципиальная и мирная.

Президент Бразилии Лула да Сильва отказался поставлять танковые боеприпасы, запрошенные Германией. Его аргентинский коллега Альберто Фернандес, придерживающийся позиции нейтралитета Аргентины, также напомнил, что вопрос о поставках оружия не рассматривается.

Некоторые страны Латинской Америки привержены своему нейтралитету. По сообщению бразильской газеты Folha ("Фолья"), новоизбранный президент Бразилии Лула да Силва отклонил просьбу правительства Германии предоставить боеприпасы для танков Leopard-1 для поставки в Украину.

В то время, как командующий бразильской армии Хулио Сезар де Арруда высоко оценил возможную экономическую выгоду от такой поставки, президент Бразилии выступил против такой операции, аргументируя это тем, что "не стоит провоцировать русских". Это решение нового главы государства было принято за день до увольнения Хулио Сезара де Арруда с поста главнокомандующего.

В сложной внутриполитической обстановке, спустя две недели после атак сторонников экс-президента-националиста Жаира Болсонару на правительственные учреждения в столице, бразильские власти сохраняют позицию нейтралитета по украинскому конфликту, хотя их страна и осудила в ООН российскую спецоперацию. Также согласно бразильской газете, Германия уже прощупывала правительство Жаира Болсонару в прошлом году на предмет возможности получения боекомплекта для старого зенитного танка Gepard, отправленного на Украину. Бразилия все еще эксплуатирует эту модель.

Бразилия сильно зависит от импорта российских удобрений для своего сельского хозяйства и с первого дня российской спецоперации отказывается присоединиться к западным санкциям против России. Страна с новым президентом остается верна своей традиционной внешнеполитической стратегии — неприсоединению. И Лула таким образом продолжает внешнеполитическую линию своего предшественника Жаиру Болсонару, несмотря на противоположные политические позиции, в частности по вопросу о том, насколько снисходительным надо быть к Владимиру Путину.

Аргентина занимает такую же позицию

Президент России поздравил Лулу с его избранием в октябре и пожелал развивать "конструктивное сотрудничество во всех областях". А Лула вызвал массу критики после заявления о том, что президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за конфликт, как и Владимир Путин. Бразилия — не единственная страна, придерживающаяся такой позиции по отношению к России, которая отличается от позиции западного "мейнстрима". Аргентина также отказалась присоединиться к экономическим санкциям против Москвы.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в эту субботу на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, который находится с визитом в Буэнос-Айресе, что он надеется на "скорейшее прекращение боевых действий на территории Украины".

При этом президент Аргентины уточнил, что его страна не будет поставлять оружие Украине. Он не стал комментировать недавнее решение Германии о поставках танков на Украину и подчеркнул, что "Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие на Украину или в любую другую страну, где происходит конфликт".

Другие страны Латинской Америки также отказываются поставлять Украине оружие, даже если США настаивают на замене старой советской техники, имеющейся на континенте, на современную, согласно недавним заявлениям американского генерала Лоры Ричардсон. Газета Folha утверждает, что недавно Колумбия отказалась поставлять старые вертолеты Ми-9 и Ми-17 советского производства.

Комментарии читателей:

80% стран мира отказываются помогать Украине, почему такое внимание к Бразилии и Аргентине? Западу только кажется, что он из надежных источников знает, кто прав, а кто виноват. Добро и зло очень трудно отличить друг от друга, когда смолкает пропаганда враждующих сторон и нужно думать самому.

Конечно, американцы очень жестокие, они алчны, они хотят безраздельной власти над миром. Сегодня они готовы на все ради защиты своих интересов. В том числе и на новые войны. Сегодня одна такая уже идет — до последнего украинца. А завтра до последнего европейца?

Нейтралитет?! У латиноамериканцев одна мечта: выйти из-под влияния ЕС и США, чтобы перетасовать карты с Россией... Потому что они понимают, что Запад их эксплуатирует. Выбивает из них деньги и ресурсы под плач об "исторической виктимизации" (превращении в священную жертву) Южной Америки и Африки!

Складывается впечатление, что эти господа из кожи вон лезут, чтобы показаться снисходительными к Владимиру Путину. Но это не так. нет. Они учитывают жизненные интересы (импорт российских удобрений) своих стран.

Повторяю то, что писал несколько раз. Отсутствие поддержки Украины вовсе не означает поддержку России. Бразильцы и аргентинцы совершенно безразличны к этому конфликту. Их правительства ждут, куда подует ветер, чтобы встать на сторону победителей. Но считать, что Бразилия поддерживает Россию, совершенно неверно.

Это еще одно доказательство того, что война идет между НАТО и Россией, а Украина является полем боя. За пределами НАТО ни одна другая страна не поставляет Украине в массовом порядке оружие.

Бразилия и Аргентина являются крупными торговыми партнерами России. Конфликт с Украиной для них — внутреннее дело России. Эти две крупные южноамериканские страны не являются колониями США.

