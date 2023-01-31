ВВС Бельгии приступают к выбору нового УТС

ЦАМТО, 30 января. Военно-воздушные силы Бельгии приступают к выбору платформы, которая заменит парк учебно-тренировочных самолетов базовой летной подготовки SF260.

Как напоминает Scramble Magazine, о планах по замене УТС SF260 стало известно еще в ноябре 2020 года. На тот момент сроки замены нынешнего учебного парка самолетов были неизвестны, однако позднее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер объявила, что SF260 должны быть заменены не позднее 2023 года.

В конце октября 2022 года правительство Бельгии объявило о своем одобрении начала процедуры замены SF260. Выбранный самолет предназначен для базовой летной подготовки и будет арендован у гражданского эксплуатанта. Этот оператор должен предоставить полный пакет услуг, включая самолеты, тренажеры, техническое обслуживание и логистику. Инструкторы останутся военными.

Напомним, что делегация Управления материальных ресурсов и Военно-воздушных сил Бельгии в период с 21 по 22 октября 2020 года посетила штаб-квартиру компании Diamond Aircraft в Винер-Нойштадте (Австрия) для ознакомления с учебно-тренировочным самолетом DART 550. Другие претенденты в тендере пока неизвестны. "Шорт-лист" возможных кандидатов не опубликован.

Бельгийские ВВС намерены закупить новые УТС для замены устаревших самолетов SF-260M и SF-260D производства SIAI-Marchetti, эксплуатирующихся с 1969 года.

ВВС Бельгии приобрели 36 УТС базовой летной подготовки SF-260M в начале 1969 года и получили данные самолеты с ноября 1969 года по весну 1971 года. Еще девять машин модели SF-260D были заказаны и поставлены в 1992 году. В ВВС Бельгии по-прежнему имеется 32 действующих SF-260: 23 SF-260M+ и девять SF-260D.