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Военное обозрение

В «Аэрофлоте» рассказали о грандиозных планах расширения парка самолётов отечественного производства

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Источник изображения: topwar.ru

Генеральный директор российской государственно-частной авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии» Сергей Александровский рассказал о грандиозных планах в области авиастроения. Речь идёт о расширении парка самолётов отечественного производства к 2030-му году, который должен будет состоять на 70% из российских воздушных судов.

Вот, как он прокомментировал новую стратегию компании:

К 2030-му году планируем ввод в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов, а также развитие компетенций по поддержанию лётной годности. Соотношение отечественных и иностранных самолётов должно быть 70% на 30%, соответственно

Как уточнил гендиректор предприятия, пока что эти цифры ещё не точны, так как в процессе могут подвергнуться изменениям, но, как ожидается, численность парка должна достигнуть примерно 500 единиц такой авиационной техники. Он также добавил, что первые поставки российских самолётов будут распределены между авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия». Поставки первых двух из них – SSJ New планируется осуществить уже к концу нынешнего года, в то время как принятие в эксплуатацию импортозамещённого МС-21 ожидается уже к концу следующего года.

Отметим, что в конце 2022-го года российский зампред правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал начало серийного производства МС-21, начиная с 2025-го года. По его словам, задержки эти связаны с завершением его лётных испытаний, намечены которые на 2024-й год.

Самолёт МС-21 с российскими двигателями и композитным крылом, которое больше и легче обычного, наряду с беспилотным вертолётом БАС-200 были одобрены Росавиацией. На церемонии вручения соответствующих сертификатов присутствовал и сам глава ведомства.

МС-21 относится к российским пассажирским самолётам нового поколения. Планируется их выпуск в нескольких модификациях, количество мест которых будет варьировать от 150 до 211.

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21
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