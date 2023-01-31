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ТАСС

В ФРГ назвали излишними дискуссии по вопросу поставок Германией истребителей Украине

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"Еврофайтер" ВВС Германии
"Еврофайтер" ВВС Германии.
Источник изображения: invoen.ru

Представитель кабинета министров Кристиане Хофман напомнила слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин не планирует поставлять боевые самолеты и отправлять военных на Украину "ни сейчас, ни в будущем"

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Германия не намерена поставлять Украине истребители, все дискуссии по этому вопросу в настоящее время излишни. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

Она напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц четко обозначил свою позицию в ходе ответов на вопросы депутатов Бундестага (парламент ФРГ) на прошлой неделе. Тогда он заявил, что ФРГ не планирует поставлять боевые самолеты и отправлять военных на Украину "ни сейчас, ни в будущем". "Канцлер ФРГ уже высказался в Бундестаге по этому вопросу на прошлой неделе. Кроме того, вчера в ходе поездки по странам Южной Америки он заявил, что по данной теме все уже сказано, речи о боевых самолетах не идет", - констатировала Хофман.

По ее словам, Шольц ясно обозначил свою позицию. "И она такой и остается", - уточнила представитель кабмина. Что касается "некоего соревнования" среди стран по вопросу оказания помощи Украине, то это, как подчеркнула Хофман, "в данный момент ненужные дебаты". В то же время она заметила, что, как неоднократно говорил Шольц, Германия является одним из лидеров в Европе по объему оказываемой Киеву помощи.

"Мы приняли решение относительно танков Leopard только на прошлой неделе. И теперь мы в процессе реализации с тем, чтобы организовать логистику, обучение. И это те вопросы, которые сейчас находятся в центре внимания и которые в первую очередь предстоит решить", - заключила представитель правительства Германии.

В последние дни Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. 26 января президент Украины Владимир Зеленский после решения ряда западных стран направить Киеву танки призвал предоставить также современные боевые самолеты НАТО и ракеты большой дальности. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что некие европейские коллеги "взяли в работу" вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. 27 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не удивляет запрос Киева на поставку истребителей, в том числе F-16, однако новых объявлений на этот счет нет. 

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Германия
США
Украина
Продукция
F-16
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