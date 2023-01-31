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ЦАМТО

La Tribune: Франция из-за отказа от передачи России "Мистралей" потеряла 409 млн. евро

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Построенные для России во Франции десантные вертолетные корабли-доки "Севастополь" (на переднем плане) и "Владивосток" типа Mistral у стенки судостроительного предприятия STX France. Сен-Назер, 15.05.2015
Построенные для России во Франции десантные вертолетные корабли-доки "Севастополь" (на переднем плане) и "Владивосток" типа Mistral у стенки судостроительного предприятия STX France. Сен-Назер, 15.05.2015.
Источник изображения: nomistralsforputin.com

ЦАМТО, 30 января. Франция из-за отказа от передачи России вертолетоносцев в 2015 году потеряла больше 400 млн. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает газета La Tribune со ссылкой на отчет французской Счетной палаты.

Как напоминает агентство, Россия и Франция в 2015 году расторгли контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль", в РФ так и не были поставлены два почти готовых корабля. Покупатель бывших "Владивостока" и "Севастополя" нашелся довольно быстро – в октябре 2015 года контракт на приобретение "Мистралей" у Франции подписал Египет.

"Стоимостная оценка потерь Франции составила 409 млн. евро, включая отказ России от платежей, компенсационные выплаты Naval Group и модификацию кораблей под требования Египта", – приводит издание слова из отчета.

Отмечается, что Франция должна была выплатить РФ компенсацию в 949,7 млн. евро. При этом Египту вертолетоносцы были проданы за 950 млн. евро. Тогда предполагалось, что итоговые потери Парижа составят 200-250 млн. евро, однако теперь стало известно, что они оказались в два раза больше.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
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