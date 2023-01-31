РХБЗ: на украинских военных исследовали препараты на основе нанотехнологий

Кириллов: в ВСУ применяли препараты от мышечной усталости на основе нанотехнологий

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На украинских военных незаконно исследовали препараты от мышечной усталости, созданные на основе нанотехнологий, следует из данных, обнародованных в понедельник министерством обороны РФ. Ранее ученые сочли эти препараты мутагенными.

Речь идет о проведении "первичных клинических испытаний применения водорастворимых С60 фуллеренов для уменьшения усталости скелетных мышц личного состава" - об этом говорится на слайдах к брифингу начальника войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Фуллерены С60 - сферические молекулы, состоящие из 60 атомов углерода. Они считаются одним из символов нанотехнологий.

В свое время в мировом научном сообществе появились данные компьютерного моделирования, показавшего, что фуллерены C60 представляют потенциальную опасность для молекул ДНК, которые хранят генетическую информацию в живых клетках.

Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил Кириллов в ходе брифинга.