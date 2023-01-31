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РИА Новости

Российский танкист рассказал о готовности к бою с немецкими Leopard 2

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Танк вооруженных сил России в зоне спецоперации
Танк вооруженных сил России в зоне спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Командир танкового подразделения рассказал о готовности к бою с немецкими Leopard 2

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 янв - РИА Новости. Перспектива первого в истории столкновения российских Т-80 с немецкими Leopard 2 не пугает российского танкиста, возможности иностранных боевых машин могут быть преувеличены, заявил РИА Новости командир танкового подразделения с позывным "Арцах", награжденный на днях Минобороны России медалью "За отвагу".

Правительство ФРГ ранее заявило, что решило передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 танков из запасов бундесвера. Кроме того, представитель кабмина ФРГ сообщил журналистам, что Берлин предоставит разрешение на реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.

"Вот сейчас новыми "Леопардами" запугивают… Но мы еще посмотрим, на что они способны, эти "Леопарды". Реальных боевых столкновений Т-80 с "Леопардом" в истории еще не было. Вот и узнаем… Не думаю, что они такие уж и сильные по сравнению с нашими танками", - сказал "Арцах".

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
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