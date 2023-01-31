Заявление Молдавии о вступлении в НАТО назвали "элегантным блефом"

ЕП: Санду заявила об отказе Молдавии от нейтрального статуса

Молдавия может отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО, сообщает "Европейська правда" со ссылкой на заявление Майи Санду. Это позволит продемонстрировать Западу преданность, а России – решительность. Но, скорее всего, это очередной блеф, отмечает автор статьи.

Сергей Герасимчук

Президент Молдавии Майя Санду запустила пробный шар и сняла табу из разговоров на геополитическую тематику, которых всячески придерживалась во время своей избирательной кампании. Она осторожно заявила о том, что Кишинев может подумать о членстве в "больших альянсах", а затем дала понять, что нейтралитет не является священной коровой для нее и правительства.

Взрыв в пророссийском лагере

Заявление президента Санду вызвало волну не только среди молдаввских политиков, но и на российских болотах. Российский МИД пригрозил тем, что членство Молдавии в НАТО может привести к дезинтеграции государства (а поскольку Приднестровский регион и так не слишком интегрирован, то можно предположить, что россияне намекают, что еще одним "вагончиком", который потеряет Молдавия, станет еще один пророссийский регион – Гагаузия). Во времена, когда Дмитрий Рогозин еще занимался Молдавией, он уже озвучивал такую угрозу. Еще одним косвенным доказательством попыток манипулировать гагаузской темой является позиция главы Гагаузии Ирины Влах.

Госпожа Влах возмущается тем, что "Молдавия вооружается" и намекает правительству Молдавии, что предоставленные Германией бронетранспортеры "Пиранья" могут взбудоражить новую горячую фазу приднестровского конфликта.

А скандальный экс-президент Игорь Додон вообще уже обвинил Майю Санду в работе на "заокеанских хозяев" и указал ей, что молдаване не хотят стать пушечным мясом в конфликте НАТО против России.

Хотя другие политики еще не полностью ухватились за заявление Санду, чтобы раздуть дискуссию, на которой, как на дрожжах, могут вырасти их рейтинги среди пророссийского населения, но ожидать, что членство в НАТО поддержат экс-президент и коммунист Владимир Воронин, "политик в розыске" и организатор антиправительственных протестов (которые, по слухам, проводились на российские деньги) Илан Шор, или же популист Ренато Усатый, также не приходится.

Надо добавить, что осенью этого года в Молдавии пройдут местные выборы. Как ожидается, они станут "смотринами" для старых и новых политиков Молдавии и ареной для борьбы за пророссийское население, разочарованное социалистами.

Вероятно, свою часть этого "электорального пирога" попытается отхватить и экс-социалист, нынешний мэр Кишинева Ион Чебан, а значит, он тоже может воспользоваться шансом и покритиковать Санду. Так зачем в этой непростой ситуации Майя Санду пошла на такой опасный шаг?

С одной стороны, таким образом, президент Молдавии вызвала огонь на себя. С другой – дала оппозиционерам шанс переругаться между собой за первенство в критике ее инициатив, а значит, взаимно истощить друг друга еще до избирательной гонки.

Зато сама Майя Санду и ее политическая сила "Действие и солидарность" (PAS) могут "оседлать" тему безопасности и воспользоваться ею как своим козырем. Мол, пока все спорят, ответственный президент и правительство ищут пути обезопасить слабую и уязвимую Молдавию.

Шанс на НАТО

А как же с реальностью перспектив членства Молдавии в НАТО? На первый взгляд, казалось бы, альянсу было бы не так уж и сложно принять решение о начале переговоров. Тем более, что Бухарест задействовал бы все возможные пути и всех близких союзников в Альянсе для того, чтобы добиться такого решения. Да и предпосылки для этого есть – нейтральный статус Молдавии себя не оправдал.

Россия отказалась выводить свои войска из территории Приднестровья. Там и до сих пор размещены не только российские "миротворцы", но и подразделения ОГРВ, не имеющие никакого легального статуса и которые должны были бы убраться из Молдавии в соответствии с решениями саммитов ОБСЕ 1999 года (Порту) и 2001 года (Стамбул).

Они грубо нарушают статью 4 Договора о прекращении огня между Россией и Молдавией – статья предусматривает их нейтральность, а они вместо этого проводят регулярные учения с так называемой "приднестровской армией". До момента их вывода об уважении к молдавскому нейтралитету речи не идет вообще.

Но именно этот нейтралитет Молдавии, который не дал ей ничего, кроме ослабления, является основным препятствием на пути в НАТО, он закреплен в конституции. Молдавия не пошла по пути признания нейтралитета глобальными игроками, не добилась его признания ООН, а сама наложила на себя это конституционное обязательство.

Конечно, несмотря на настроения политических сил как в парламенте, так и вне его, найти союзников в исправлении этой исторической ошибки – сейчас об этом уже можно говорить со всей очевидностью – будет сложно. Конституционное большинство Санду не наберет ни в нынешнем составе парламента, ни в будущем. Но как знать – вспоминая, как ловко пользовалась Майя Санду инструментами конституционного суда, когда решала предыдущие политические кризисы (скажем, роспуск просоциалистического парламента), – не имеет ли молдавский президент помышлений снова сыграть в эту игру?

Молдавия, конечно, является нейтральным государством согласно конституции. Но как с точки зрения международного права может быть нейтральным государство, имеющее на своей территории войска другого государства?

Это такой же абсурд, каким до недавнего времени представлялась перспектива членства Молдавии в НАТО, а значит, конституция вопиюще не соответствует действительности. И здесь, при определенной сноровке в искусстве политических спекуляций, уже можно начинать анонсированную Санду осторожную дискуссию.

Даже если такой сценарий является блефом, то довольно элегантным. Он позволяет продемонстрировать Западу преданность, россиянам – решительность, а политическим оппонентам – готовность к борьбе. А дойдет ли он собственно до членства в НАТО и отмены нейтрального статуса – как знать.

И будет ли оно вообще необходимо Молдавии, если после украинской победы она и без того будет окружена странами НАТО: Украиной и Румынией?