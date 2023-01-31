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РИА Новости

Минобороны назвало новые имена фигурантов биопроектов США на Украине

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Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты.
Источник изображения: © AP Photo / Timothy Jacobsen

Генерал Кириллов назвал новые имена фигурантов биологических проектов США на Украине

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские военные получили новую информацию о ключевых фигурантах военно-биологических проектов США на Украине, которые до сих пор были в тени, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Из отчетных документов… мы получили новую информацию о ключевых фигурантах так называемых украинских проектов, которые до сих пор оставались в тени", - сказал Кириллов на брифинге. Он напомнил, что Минобороны РФ ранее уже приводило имена участников военно-биологических программ. В их число входили представители демократической партии США, сотрудники американского военного ведомства и подрядных организаций Пентагона.

"Полученные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия мер по привлечению виновных к ответственности", - добавил Кириллов. Он рассказал, что среди ранее неизвестных ключевых участников американской военно-биологической деятельности на Украине оказалась исполнительный директор Labyrinth Global Health Карен Сейлорс. С 2016 года она работала на Украине в качестве ведущего консультанта проекта UP-10 по изучению путей распространения африканской чумы свиней.

Также в списке – сотрудник Университета штата Теннесси, директор института исследований систем "хозяин-патоген" Колин Джонсон. Она курировала проект UP-8 по исследованию ареалов возбудителя конго-крымской лихорадки и хантавирусов на Украине, а также руководила процессом отбора биологических проб у украинских военнослужащих. Кроме того, Джонсон обеспечивала взаимодействие американских заказчиков с центром общественного здравоохранения минздрава Украины.

Начальник РХБЗ рассказал, что еще одним таким деятелем является Льюис фон Таер. Он руководит компанией "Баттель" – крупным подрядчиком Пентагона и министерства энергетики США. С 2003 года компания курировала реализацию на территории Украины исследовательских проектов, связанных с зоонозными инфекциями, подчеркнул Кириллов.

На слайдах к нынешнему брифингу были представлены еще несколько фамилий.

Это советник по вопросам общественного здравоохранения в компании по подбору персонала для федеральных агентств США Loyal Source Government Services Эшли Лукас. По данным МО РФ, она участвовала в разработке проекта UP-8, обучала украинских специалистов технике лабораторных исследований, а также лично посещала больницы в Киеве и Львове в рамках подготовки к исследованиям. В рамках военно-биологической деятельности США на Украине также занималась вопросами подбора персонала и разработкой документации.

Риза Икранбегийн - технический сотрудник лаборатории при украинском филиале ВОЗ в Луганске, посол "Американского сообщества микробиологов" в Казахстане. Отвечала за техническое оснащение лабораторий на Украине под стандарты военно-биологических исследований. Контролировала качество отбора биологических проб, участвовала в ключевых проектах, связанных с вирусом гриппа H1N1 (этот серотип вируса вызвал "испанку" в 1918 году и пандемию "свиного гриппа" в 2009 году), а также другими подвидами птичьего гриппа.

Эрик Борц - вирусолог, ассоциированный профессор Университета Аляски в Анкоридже, консультант в Институте ветеринарной медицины. Один из кураторов проектов UP-4 и UP-9, организовывал обучение украинских специалистов, подготовку отчетной документации для американского Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA), вел общее руководство исследованиями. Специалист по вирусному патогенезу, геномике и молекулярной вирусологии. Активно способствовал привлечению к военно-биологической деятельности на Украине компаний Battelle и Labyrinth Global Health.

Дэвид Гарсия - старший научный сотрудник, молекулярный биолог и исследователь Центра военной медицины Battelle. У него за плечами более 15 лет работы по биологическим программам DTRA в Центральной и Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Эксперт по организации лабораторных исследований. По данным МО РФ, с июля 2021 года был в командировке в Киеве в качестве руководителя научного направления Battelle. Осуществлял взаимодействие украинских специалистов с DTRA, распределял гранты Пентагона.

Анна Гибсон - ведущий научный сотрудник, менеджер по вопросам соответствия и исследований и международной безопасности лабораторий в Metabiota, специалист по госконтрактам. Обучала украинских специалистов перед участием в проектах UP, участвовала в разработке моделирования процессов распространения лихорадки Западного Нила, бруцеллеза и туляремии, а также в подготовке перспективных биологических исследований по этим направлениям.

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