Президент Хорватии заявил, что Россию провоцировали начать военную спецоперацию на Украине

По словам Зорана Милановича, "коллективный Запад" поступает "глубоко аморально"

БЕЛГРАД, 30 января. /ТАСС/. Действия коллективного Запада в контексте конфликта на Украине глубоко аморальны. Об этом в понедельник заявил журналистам президент Хорватии Зоран Миланович на пресс-конференции в городе Петриня.

"Это глубоко аморально, что мы делаем как коллективный Запад. Немецкие танки еще сильнее объединяют Россию и Китай. Моя задача - просто уйти от этого, а не быть цирковым пуделем. Любое участие в этом смертельно опасно", - цитирует портал Index комментарий Милановича об отправке немецких танков на Украину.

"С 2014 по 2022 год мы наблюдали, как некто провоцировал Россию с намерением, чтобы эта война началась", - добавил Миланович, отметив, что он был с самого начала против отправки каких-либо средств на Украину.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции.