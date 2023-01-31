"Леопард" против Т-90: какой танк изменит ход конфликта на Украине

Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров. Кроме того, есть вспомогательная силовая установка, дающая электричество для радиоэлектронного оборудования при выключенном основном двигателе.

Наследники "Тигров"

Теперь ВСУ будут располагать самым пестрым танковым парком в мире. Наравне со все еще боеспособными Т-64 и Т-72 в строй встанут американские M1A2 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Если подключатся Франция и Италия, добавятся Leclerc и C1 Ariete.

Это современные и грозные машины. Особенно опасны, если двинутся в наступление на узком участке фронта.

Танк Leopard 2 армии Германии Источник изображения: © Фото : Bundeswehr/Marco Dorow

Наиболее мощный — "Леопард", второй по массовости основной боевой танк в НАТО после "Абрамсов". Его разработали в годы холодной войны и неоднократно модернизировали. Киеву пообещали модификации A4, A5 и A6. Самых же современных A7+ у немцев не больше сотни.

Leopard 2 — танк классической компоновки. Моторно-трансмиссионное отделение — в кормовой части машины, боевое — в средней, управление — в лобовой. Экипаж из четырех человек: командир, механик-водитель, оператор-наводчик и заряжающий.

Орудие — гладкоствольное компании Rheinmetall, калибр — 120 миллиметров. Двигатель — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 72 километра в час, запас хода — до 550 километров.

Вариант A4 выпускали во второй половине 1980-х. Тогда значительно улучшили бронезащиту башни, повысили выживаемость экипажа, предоставили более мощные снаряды, модернизировали баллистический вычислитель. Эта модификация самая "воюющая" по сей день: например, ее активно применяет Турция в Сирии.

Немецкие танки Leopard 2 Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Gertrud Zach

Версия A5 — из 1990-х. Лоб и борта башни прикрыли модулями разнесенной брони, полностью переработали маску пушки. Переделали и люк механика-водителя, благодаря чему улучшился обзор. Электрогидравлическую систему стабилизации орудия заменили на полностью электрическую, наводчик получил модернизированный прицел, а командир — независимый тепловизор второго поколения, встроенный в панорамный прибор наблюдения. Также танк обеспечили системой навигации GPS.

В результате машина потяжелела до 62 тонн.

В A6 башню сделали еще прочнее, добавили противоминную защиту. Длину ствола орудия увеличили на 11 калибров. Также подросла дульная энергия, начальная скорость снарядов и, как следствие, — их бронепробиваемость и дальность поражения.

Повышена выживаемость

Наиболее опасный противник немецких "котов" — Т-90М, самый современный российский танк. Это глубоко переработанный вариант машины, принятой на вооружение в 1990-х. В модернизированной башне — развитая кормовая ниша с боекомплектом. В обычных условиях отсек для выстрелов изолирован от боевого отделения и экипажа, что резко повышает выживаемость.

Танк Т-90М "Прорыв" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Лоб корпуса и башни закрыты комбинированной броней с дополнительной накладной защитой. От кумулятивных боеприпасов прикрывает комплекс динамической защиты типа "Реликт", способный отразить выстрел даже из самых современных западных ПТРК. Специально для Т-90М создали многослойные чехлы "Накидка", уменьшающие видимость машины в различных диапазонах и сокращающие дальность обнаружения.

Дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил вместе с агрегатами трансмиссии образует систему-моноблок — это облегчает обслуживание и ремонт. Максимальная скорость на шоссе — 70 километров в час, запас хода — 550 километров. Кроме того, есть вспомогательная силовая установка, дающая электричество для радиоэлектронного оборудования при выключенном основном двигателе.

Эта особенность делает танк идеальным для атак из засад. К примеру, одному из предшественников — Т-72Б3 — для выстрела требуется сначала запустить довольно шумный двигатель.

Кроме того, Т-90М прекрасно ориентируется на поле боя. Система управления огнем "Калина" располагает комбинированным дневно-ночным прицелом наводчика "Сосна-У" и панорамным прицелом командира ПК ПАН. Имеются автомат сопровождения цели, двухплоскостной стабилизатор вооружения, средства опознавания "свой-чужой", средства навигации. По приборам наблюдения машина ни в чем не уступает западным аналогам.

Множество факторов

В общем, Leopard 2 для Т-90М не такой уж неуязвимый. Эксперты утверждают, что броня немецких машин эффективна лишь на дистанциях свыше 2000 метров.

"Плюс эти танки, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. На дальностях прямой видимости до 1500 метров и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46", — пояснил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Основные боевые танки России и стран НАТО Источник изображения: © Инфографика

Впрочем, пушка "Леопарда" пробивает Т-90М в лоб с тех же дистанций. К преимуществу российской машины можно отнести более низкий профиль, позволяющий маскироваться в складках местности. "Кот" куда заметнее. Правда, у него более совершенные приборы наблюдения и тепловизор.

Успех той или иной машины на поле боя далеко не всегда зависит от номинальных тактико-технических характеристик. Решающие факторы — уровень подготовки экипажа, разведка, взаимодействие с другими подразделениями, устойчивая связь. К тому же злейший враг танка на поле боя — это не другой танк, гранатометчик или оператор ПТУР, а ударный вертолет.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на аэродроме Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Нортон

"Леопарды" — вполне подходящая цель для Ка-52, который несет до 12 противотанковых ракет "Вихрь-М". Каждая — с тандемной кумулятивно-осколочной боевой частью массой 8-12 килограммов. Попадание в тонкую броню крыши башни или моторного отделения гарантированно уничтожает любой танк. Дальность — десять километров, что перекрывает радиус действия западных ПЗРК и позволяет наводиться, не входя в зону ПВО. А учитывая габариты, спрятаться западным машинам будет очень непросто.