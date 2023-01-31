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ТАСС

МО РФ: Ecohealth Alliance с 2015 года ведет работы по усилению свойств коронавирусов

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Коронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV.
Источник изображения: © AP Photo / CDC

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, специалисты американской компании также изучают механизмы их передачи от животных человеку

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Специалисты американской компании Ecohealth Alliance с 2015 года ведут работы по усилению патогенных свойств коронавирусов и механизму их передачи от животных человеку. Об этом в понедельник сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, в Бостонском университете ведутся работы по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19, которые реализуются на средства американского госбюджета.

"Ключевая роль в реализации данных проектов принадлежит посреднической организации Ecohealth Alliance. Полученные нами документы управления по снижению угрозы Минобороны США подтверждают, что с 2015 года специалистами указанной компании проводилось изучение разнообразия популяции летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов, механизмов их передачи от животных человеку", - сказал Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Начальник войск РХБЗ также отметил, что в проекте по исследованию зоонозных вирусов в Юго-Восточной Азии сотрудникам компании были даны рекомендации, что если в результате экспериментов будет получен вирус с усиленными более чем в 10 раз свойствами передачи или патогенности, то специалисты должны немедленно прекратить работы и проинформировать Национальный институт аллергологии и инфекционных заболеваний США и соответствующий совет по биобезопасности. 

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