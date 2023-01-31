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РИА Новости

В Великобритании заявили о плачевном состоянии армии страны

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Fotolia / Stefan Ataman

Глава комитета по обороне парламента Британии: наша армия находится в плачевном состоянии

МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. Вооруженные силы Великобритании находятся в плачевном состоянии, несмотря на вливание огромных средств на протяжении двух десятилетий, заявил глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд.

"Наша армия просто слишком мала, мы сократили численность на 10 000 военнослужащих… Сухопутные войска находятся в крайне плачевном состоянии. Есть три основных компонента ведения боевых действий на суше – это танки, основные боевые танки, бронированные боевые машины и разведывательные машины. У нас есть (танки) Challenger 2, (БМП) Warrior и (разведмашины) Scimitar, и им всем более 20, 30 и 50 лет без какой-либо модернизации… Пару десятилетий назад Британия имела на вооружении 900 танков, а сейчас – только 148", – сказал он в эфире телеканала Sky News.

В связи с этим правительство должно быть "очень обеспокоено", особенно на фоне украинского конфликта. По его мнению, инвестировать в новейшие отрасли, такие как кибербезопасность и космос необходимо, однако не стоит делать это в ущерб сухопутным подразделениям вооруженных сил страны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Британии опасаются попадания танков Challenger 2 к российским военным.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Challenger 2
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