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ТАСС

Космонавт на МКС опробовал аппаратуру для миостимуляции мышц голени и бедер

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Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ ТАСС, МКС

По словам Дмитрия Петелина, испытанная на борту станции аппаратура предназначена для низкочастотной стимуляции

МКС, 30 января. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин испытал на себе комплект "Стимул", который предназначен для воздействия слабыми токами (миостимуляции) на мышцы голени и бедер для их укрепления.

Как рассказал Петелин в понедельник, для проведения исследования на его ногах были закреплены специальные стимуляторы, которые заставляли мышцы сокращаться под воздействием слабых токов. По словам космонавта, испытанная на борту Международной космической станции (МКС) аппаратура предназначена для низкочастотной стимуляции. Тренировки проводятся по желанию, сперва они длятся около часа, затем - по три часа.

Космонавты уделяют большое внимание профилактике работы мышц в невесомости, чтобы избежать их атрофии. Для этого они в том числе используют беговую дорожку, силовой тренажер, эспандеры.

7 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Петелин. 

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