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Такелажные блоки: что это такое и для чего нужны

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Грузоподъемное оборудование, представленное на сайте https://gpo-msk.ru/, – незаменимое приспособление для транспортировки груза из одной точки в другую. Это механизмы и машины, которые отличаются своими техническими характеристиками и назначением. Самыми распространенными среди них являются лебедки, тали, домкраты. Не менее востребованы такелажные блоки, которые по системе крепления могут быть с крюком, крюком с защёлкой и кольцом. На сайте https://gpo-msk.ru/bloki-takelazhnye/ представлен широкий модельный ряд данного оборудования.

Данные агрегаты позволяют экономить трудовые ресурсы и повышают производительность. Использование грузоподъемного оборудования осуществляется практически во всех отраслях – строительство, производство, добыча, сельское хозяйство, машиностроение и т. д.

Рассмотрим более подробно такой механизм как лебедка ручная рычажная, приобрести которую можно на сайте https://gpo-msk.ru/lebedki/ruchnye-rychazhnye/.

Описание лебедки ручной рычажной

Рычажная лебедка – это грузоподъемное оборудование ручного типа, которое применяется при буксировке, переездах, перемещении грузов и других операциях, связанных с транспортировкой. Данное приспособление способно работать как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, оно не нуждается в жестком креплении. Ее составными частями являются:

  • храповый механизм;
  • фиксатор;
  • рамная конструкция;
  • кованый крюк с защелкой;
  • стальной корпус.

Основной принцип работы заключается в маятниковом движении рычага.

Как выбрать лебедку

Основными преимуществами этого оборудования являются компактное и простое исполнение при большом запасе прочности, а также возможность использования на весу и в разных положениях. Лебедки бывают разных видов, поэтому приобретая ее, стоит обращать внимание на следующие критерии:

  • толщину рамы;
  • диаметр и длину каната;
  • максимальную нагрузку.

Кроме вышеперечисленного стоит учитывать и задачи, которые должны выполняться с ее помощью, в совокупности все это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и длительный срок службы данного инструмента.

КоГПОния «ГПО-Москва» предлагает своим покупателям качественное грузоподъемное оборудование по самым привлекательным ценам. Весь товар сертифицирован и имеет официальную гарантию. Для получения консультации можно обратиться по контактному номеру телефона, указанному на сайте. Менеджеры компании ответят на все ваши вопросы и помогут определиться с выбором.

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Страны
Россия
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