«Навес помогает даже при артобстрелах»: российский экипаж рассказал о боевой ценности «козырьков» на танках

Источник изображения: topwar.ru
Экранирование решётчатыми конструкциями российских танков сверху не получило массового распространения как в зоне проведения спецоперации, так и в армии в целом. При этом данное оснащение продемонстрировало целый ряд преимуществ, которые получает ОБТ на поле боя благодаря установки «козырьков».
Металлическая защита позволяет выдерживать даже подрыв артиллерийских боеприпасов:
- рассказывает экипаж.
В начале СВО, когда ВСУ были напичканы тысячами противотанковых комплексов Javelin, «козырёк» спасал жизни танкистов при стрельбе противника ПТУР, способными при подлёте к цели делать «горку» и поражать бронетехнику сверху.
- пояснил танкист.
Экранирование справляется и с дронами неприятеля:
- отметил танкист по поводу боевой ценности «козырьков».
Судя по целому ряду видео, танки, проходящие модернизацию на производственных мощностях, оборудуются кронштейнами в верхней части башни, которые, по всей видимости, предназначены для крепления каркаса «козырьков». В связи с этим можно ожидать массового применения этой защитной конструкции на поле боя.