«Навес помогает даже при артобстрелах»: российский экипаж рассказал о боевой ценности «козырьков» на танках

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Экранирование решётчатыми конструкциями российских танков сверху не получило массового распространения как в зоне проведения спецоперации, так и в армии в целом. При этом данное оснащение продемонстрировало целый ряд преимуществ, которые получает ОБТ на поле боя благодаря установки «козырьков».

Металлическая защита позволяет выдерживать даже подрыв артиллерийских боеприпасов:

Этот навес хорошо помогает даже при артобстрелах. Если будет прямое попадание сверху, то он может спасти экипаж, хотя и будет сильная контузия

- рассказывает экипаж.

В начале СВО, когда ВСУ были напичканы тысячами противотанковых комплексов Javelin, «козырёк» спасал жизни танкистов при стрельбе противника ПТУР, способными при подлёте к цели делать «горку» и поражать бронетехнику сверху.

Против Javelin в первое время очень хорошо помогал «козырёк». Сейчас они [ВСУ] не используют Javelin

- пояснил танкист.

Экранирование справляется и с дронами неприятеля:

Главное, чтобы люки у командира, у наводчика были закрыты и осколки не прилетели к ним

- отметил танкист по поводу боевой ценности «козырьков».

Судя по целому ряду видео, танки, проходящие модернизацию на производственных мощностях, оборудуются кронштейнами в верхней части башни, которые, по всей видимости, предназначены для крепления каркаса «козырьков». В связи с этим можно ожидать массового применения этой защитной конструкции на поле боя.