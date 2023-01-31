Terra Trade отзывы: выводит брокер деньги или нет

Terra Trade – финансовая компания, сочетающая возможности инвестиционного и Форекс брокера. Ее имя уже хорошо известно многим профессиональным трейдерам. Такую популярность легко объяснить, поскольку Terra Trade предоставляет комфортную среду для торговли. Это среди прочего проявляется в узких спредах, большом ассортименте активов, полезных дополнительных услугах и пр. Плюс отзывы о Terra Trade демонстрируют – руководство на постоянной основе тестирует и внедряет новые технологии инвестиций и трейдинга.

Хотя, конечно, следует признать, что заботой и условиями сегодня соблазнить сложно. В первую очередь хочется гарантий надежности. И для начала каждый должен убедиться, а выводит Terra Trade деньги или нет? Потому что если ответ нет, то к чему вообще с ним знакомиться?

Отзывы о Terra Trade от русскоязычных пользователей

Чтобы понять, стоит ли брокер внимания, мы поискали отзывы о Terra Trade в интернете. И в особенности старались найти комментарии на русском. Потому что реалии жизни у трейдеров в РФ далеко не такие простые, как в Европе, Америке или отдельных странах Азии. И сообщений на русском хватает. Найти их можно на просторах соц. сетей:

Изучив немного комментарии, касающиеся темы выплат, сомнения относительно Terra Trade испарились. Пользователи утверждают – финансовые обязательства здесь не нарушают. И деньги выводят по первому требованию в кратчайшие сроки. Прояснив это, любопытно взглянуть, а будет ли удобно проводить платежи? Как оказалось, ассортимент поддерживаемых платежных систем весьма неплох. Для перевода средств можно пользоваться:

криптовалютой (USDT, ETH, BTC);

кошельками Qiwi, PayPal;

банковскими карточками Visa, MasterCard, МИР.

Из прочитанных отзывов о Terra Trade несложно подметить несколько моментов. О них почему-то на сайте нигде не пишет. А зря, поскольку это важные аспекты:

При пополнении деньги почти сразу попадают на торговый счет. Задержка максимум достигает минуты. Так что в случае непредвиденной ситуации, когда баланс ушел в опасную просадку, можно быстро реагировать. Комиссий за обработку платежей Terra Trade не берет.

Завершив анализ отзывов о Terra Trade, уже несложно подвести кое-какие итоги. И их характер будет лестным для рассматриваемой брокерской организации.

Знакомство с пользовательским соглашением

Просмотрев некоторые из доступных юридических документов и договор публичной оферты, удалось подметить пару интересных аспектов. Один из них – Terra Trade применяет в работе технологию сквозных ордеров. На деле это говорит, что брокер выступает только посредником. Его задача – создать технические условия для вывода приказов на ликвидность в лице банков, фондов и прочих крупных финансовых организаций. За свои посреднические услуги Terra Trade берет комиссию и ставит наценку на спред.

Соответственно:

Брокер заинтересован, чтобы клиенты заключали побольше прибыльных сделок. Чтобы получать максимум дохода, Terra Trade старается помочь трейдерам торговать лучше.

На этом фоне стоит вспомнить, что Terra Trade – регулируемая организация. А потому она подчиняется требованиям контролирующих структур. Для пользователей это выливается в ряд моментов, делающих трейдинг безопаснее. К примеру, капиталы инвесторов не смешиваются с оборотными фондами компании. А лежат на специальных счетах в банковских учреждениях высочайшего класса надежности. И там их защищает финансовая страховка от любых рисков.

Как Terra Trade относится к разным торговым приемам

Оценивая брокерскую организацию, можно сделать выводы о честности в том числе по отношению к различным стратегиям. Плюс в этом поможет изучение дополнительных услуг, терминала и даже выбора активов.

В отношении методик заработка необходимо определить следующее. Честные брокеры приветствуют любой торговый подход. Им важно лишь, чтобы клиенты зарабатывали. А как? Без разницы. Что же касается дилинговых центров (ДЦ), то там ситуация обстоит иначе. И им даже ничто не мешает прямо в пользовательском соглашении написать, к примеру, что прибыль с торговых операций, заключенных в момент выхода новостей, будет отменена. А если трейдер потеряет деньги, торгуя в новости, то ситуацию так и оставят.

Свободное использование различных способов заработка

Просмотрев каждый пункт оферты и отзывы о Terra Trade, найти указания на запрет в отношении отдельных приемов заработка не удалось. Так что трейдеры могут смело применять:

трейдинг во время новостей, даже с использованием автокликера;

агрессивные автоматизированные советники (боты);

арбитраж, парный трейдинг и т. п.

К тому же инвесторы в отзывах о Terra Trade отмечают мгновенное исполнение при узких спредах и незначительном проскальзывании. А такая отлаженная механика и рыночное исполнение позволяют извлекать максимум прибыли с применением любых торговых приемов.

Пассивная прибыль

Для тех, у кого нет умения или желания заниматься трейдингом, предлагают более простой, но перспективный способ заработка. Используя его, можно будет опираться на опыт и навыки профессионалов. Речь об открытии позиций на основании рекомендаций, подготавливаемых экспертами.

Важно: услуга торговли по рекомендациям бесплатная!

Но тогда возникает логичный вопрос, в чем интерес Terra Trade? Вряд ли бы кто-то просто так заботился о клиентах. И да, интерес есть. Дело в том, что брокер, как уже говорилось, заинтересован, чтобы инвесторы зарабатывали. А экспертов руководство компании все равно содержит для своих нужд. Поэтому и родилась идея, а почему бы не делиться сигналами с клиентами. Пусть себе повторяют действия экспертов, ведь с каждой открытой позиции небольшой процент капает Terra Trade. А если таких сделок будет много, как и людей, которые воспользуются рекомендациями, то процент прибыли брокера получается совсем даже не маленьким.

Чтобы использовать сигналы, необходимо уведомить о желании начать инвестировать. После этого закрепленный за каждым зарегистрированным клиентом личный помощник свяжется и объяснит правила. Заодно новичкам расскажут про важность мани-менеджмента. И дадут конкретные указания, как сохранить капитал, закладывая в позицию небольшой риск.

Затеи услуга трансляций будет подключена. И необходимо будет делать следующее:

для начала необходимо запастись терпением и ждать, пока появится уведомление о сигнале;

получив рекомендации, в терминале выставляют ордер в соответствии с заданными параметрами.

Размещать сделки легко с любого подручного устройства. Главное, чтобы присутствовало подключение к интернету. Разместив ордер, можно продолжать заниматься привычными делами. Поэтому инвестиции на основании таких сигналов не проблема совершать параллельно с работой, учебой или отдыхом.

Подобный способ инвестирования выгоднее и спокойнее для нервов в сравнении с теми же ПАММ-счетами. Поскольку инвестор всецело контролирует ситуацию. И в его власти – открывать сделку или нет, если вдруг что-то смущает. А также, как сопровождать сделку – тянуть до тейка или использовать трейлинг-стоп. Плюс отзывы о Terra Trade указывают – торги по рекомендациям приносят солидную прибыль.

Инвестирование в крипту

На платформе Terra Trade неплохой ассортимент криптовалют. Меньше, конечно, чем на криптобиржах, но выбор из нескольких десятков пар, образованных криптоактивами друг с другом и с национальными валютами смотрится вполне достойно. Да, и честно говоря, наиболее популярные из криптовалют как раз проще всего анализировать.

А если сравнивать Terra Trade и криптобиржи по удобству торговли, то преимущество на стороне первого. Поскольку:

брокерская организация работает прозрачно;

пополнение депозита можно осуществлять и криптой, и национальными валютами;

заработок возможен и на росте крипторынка, и на падении.

И полезно напомнить, что процедура регистрации и торговли на ряде криптовалютных бирж – это настоящая головоломка.

Терминал Terra Trade

Компания отказалась от заимствованных решений в пользу платформы собственной разработки. Да, первые версии были довольно сырыми. И комментарии в их адрес указывают на ряд недоработок. Но, проявив упорство и потратив немало ресурсов, команде разработчиков удалось создать весьма достойный вариант терминала.

Сегодня у него есть версии для всех устройств: ПК, WEB, смартфоны (iOS/Android). И платформа содержит то, чего ждет от нее каждый профессиональный спекулянт:

разнообразных типов графика;

привычных индикаторов;

графических объектов и инструментов разметки.

К тому же функциональность активно дорабатывается. И ничто не мешает высказать свои пожелания. Высока вероятность, что их учтут в следующем обновлении.

Виды активов

Среди доступных финансовых инструментов можно видеть хороший ассортимент:

валютных пар;

криптовалют;

индексов;

ценных бумаг;

металлов;

сырья.

На основании собственных наблюдений и отзывов о Terra Trade остается подытожить – брокер выглядит вполне надежным, удобным и перспективным для работы. А порог входа в $100 позволяет составить свое мнение, ничем особо не рискуя. Главное, начав зарабатывать здесь, не забыть рассказать о своем опыте сотрудничества в комментариях ниже.