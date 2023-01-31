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ТАСС

Минобороны РФ удалось остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, в связи с этим Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерству обороны РФ удалось остановить реализацию военно-биологических программ Вашингтона на территории Украины. Об этом заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины", - сказал он брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Кириллов указал, что в связи с этим Пентагон активно переносит исследования, которые не были завершены в рамках украинских проектов, в страны Центральной Азии и Восточной Европы. По его словам, параллельно наращивается сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, в частности Таиландом, Сингапуром и Кенией.

Кириллов напомнил, что Минобороны России уже приводило имена участников военно-биологических программ, в числе которых представители демократической партии США, сотрудники американского военного ведомства и подрядных организаций Пентагона.

"Из отчетных документов DTRA (Управление Минобороны США по сокращению военной угрозы, Defense Threat Reduction Agency - прим. ТАСС) мы получили новую информацию о ключевых фигурантах так называемых украинских проектов, которые до сих пор оставались в тени", - рассказал он.

Кириллов сообщил, что среди них исполнительный директор Labyrinth Global Health и бывший директор программ "Метабиоты" в Центральной Африке Карен Сейлорс. Она работала на Украине в качестве ведущего консультанта проекта UP-10 по изучению путей распространения африканской чумы свиней с 2016 года.

Сотрудник Университета штата Теннесси, директор института исследований систем "хозяин - патоген" Колин Джонсон была куратором проекта UP-8 по исследованию ареалов возбудителя хантавирусов и Конго-Крымской лихорадки Украине, сообщил Кириллов. По его словам, Джонсон руководила процессом отбора биологических проб у военных на Украине, обеспечивала взаимодействие заказчиков из США с Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

Начальник войск РХБЗ назвал также имя Льюиса фон Таера - президента и исполнительного директора компании "Баттель", которая является крупным подрядчиком Пентагона и Министерства энергетики США. Кириллов сообщил, что компания с 2003 года курировала реализацию исследовательских проектов, связанных с зоонозными инфекциями, на территории Украины.

Генерал-лейтенант отметил, что полученные материалы передадут в Следственный комитет РФ для принятия мер по привлечению виновных к ответственности. 

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